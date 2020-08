Zezé Di Camargo desabafa sobre vitória em processos movidos por Zilu

Após um final de casamento polêmico com Zilu Godoi, Zezé Di Camargo ainda enfrentava processo judiciais contra a ex-esposa. Agora, anos depois do término, o sertanejo venceu três dessas ações.

Em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o cantor afirmou que não está vibrando pelas suas vitórias na Justiça e explicou a razão da atitude.

“Não estou comemorando a vitória sobre a minha ex, por quem tenho respeito e com quem tive meus três lindos filhos. Estou feliz pela vitória da Justiça e da verdade que sempre deve prevalecer“, afirmou Zezé.

De acordo com a publicação, o primeiro processo perdido por Zilu foi referente à anulação e revisão de todos os acordos de partilha de bens realizados anteriormente com o então esposo. Nos documentos, a empresária alegou ter sido vítima de ameaça e golpe no momento da assinatura. Porém, o juiz deu como causa ganha para o cantor, pois a ex não reuniu provas suficientes.

Essa decisão judicial ainda anulou outro processo. No segundo, Godoi pedia anulação de parte do acordo de pensão alimentícia, solicitando o benefício de forma vitalícia. Ainda alegando ter sido vítima de ameaça e golpe, o juiz afirmou que a socialite não tem necessidade dessa pensão.

O último que garantiu mais uma vitória de Zezé Di Camargo, foi o processo em que o músico pedia uma procuração em seu nome, para que ele cuidasse, de forma isolada, a fazenda da família.