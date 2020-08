Zilu Camargo posa com look transparente após derrota para Zezé Di Camargo

Zilu Camargo mostrou que continua com a sua plenitude intacta, mesmo após três perdas consecutivas para Zezé Di Camargo, seu ex-marido, em diferentes processos judiciais.

Aos 62 anos de idade, diretamente da Flórida, os Estados Unidos, ela posou usando uma camisa e uma saia com transparência e arrancou elogios dos seguidores nos comentários.

O look estava coladinho e evidenciou ainda mais suas belas curvas, mostrando que está seguindo à risca os exercícios físicos neste período de quarentena.

“As pedras do meu caminho fazem parte do meu castelo! Uso todas para construir e evoluir!”, escreveu a na legenda, levado seu público ao delírio.

“Zilu bom dia, você me ensina o que é ser uma mulher poderosa!! Tudo de bom pra você !! Você é linda, um furacão”, reagiu uma fã .

“A cada dia quê passa você fica mais linda mais charmosa”, elogiou outra. “Silencio e ignorar as provocações de qualquer uma é a melhor coisa que você faz. Parabéns não se troque com coisa que não vai pra lugar nenhum”, comentou uma pessoa, com indireta.

Na ocasião, ela referia-se aos processos vencidos por Zezé, que, em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, afirmou que não está vibrando pelas suas vitórias na Justiça e explicou a razão da atitude.

“Não estou comemorando a vitória sobre a minha ex, por quem tenho respeito e com quem tive meus três lindos filhos. Estou feliz pela vitória da Justiça e da verdade que sempre deve prevalecer“, afirmou.

Confira: