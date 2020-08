Zilu perde três processos para Zezé Di Camargo após grave acusação

A Justiça não foi favorável para Zilu Camargo nos três processos que moveu contra seu ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo, e um dos processos foi anulado em sentença publicada nesta terça-feira (11), pela juíza Natalia Assis.

De acordo com a coluna da jornalista Fábia Oliveira, nele, Zilu pedia a anulação e revisão de todos os acordos de partilha feitos anteriormente com Zezé e o acusava de ter feito ameaças e lhe dado um golpe na hora da assinatura.

Mesmo assim, ela não apresentou provas válidas suficientes para embasar as acusações e o juiz não acatou o seu pedido. Foi nesse caso que os filhos do casal saíram em defesa do pai, há alguns meses, e se posicionaram contra Zilu.

Sua intenção era garantir o ter direito a herdar grande parte do patrimônio do sertanejo, inclusive os bens adquiridos após a separação. O casamento dos dois foi em comunhão total de bens e a socialite não ficou satisfeita com a sua parte.

Fábia informou que ela também perdeu a ação na qual pedia anulação de parte do acordo de pensão alimentícia, a fim de receber a pensão de forma vitalícia, também alegando ameaça e golpe, mas o juiz não lhe concedeu o direito.

E o terceiro processo perdido foi com relação à fazenda do cantor, cuja administração havia ficado no nome de Zezé no momento da partilha, em 2018, mas desde então, Zilu se recusava a fazer a procuração aceitando o acordo.

Diante disso, a mãe de Wanessa Camargo foi obrigada a passar uma procuração em nome de Zezé, dando-lhe o direito total sobre as terras de 1500 hectares, que possui 6 mil cabeças de gado. Como perdeu, precisará cumprir o acordo.