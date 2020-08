Zilu tenta receber parte da venda do avião de R$ 5 milhões de Zezé Di Camargo e Luciano

A saga das ações perdidas por Zilu Godoi no processo de divisão de bens com Zezé Di Camargo ganhou mais um episódio.

Segundo o jornal Extra, a ex-esposa do cantor está revindicando judicialmente o direito a alguns bens, como por exemplo o avião Citation II, que o sertanejo tinha com o irmão Luciano. A aeronave está avaliada em R$ 5 milhões.

Como o jatinho foi vendido, Zilu afirmou que não ficou sabendo dos detalhes da negociação, mas que quer receber 25% do valor ganho com a venda.

Apesar da juíza ter negado o pedido em primeira instância, os advogados da empresária irão recorrer. Nos documentos, a defesa da mãe de Wanessa Camargo pediu uma perícia para saber por quanto o avião foi vendido, em que conta o valor foi depositado e quando a cliente tem direito de ganhar.

De acordo com a publicação, a ex do músico acredita que ainda tem cerca de R$ 15 milhões para receber da partilha de bens. O valor seria referente à fazenda É O Amor, que Zezé comprou quando era casado com a socialite.

Atualmente, Zilu tenta anular judicialmente um documento que assinou no passado, em que se mostrava de acordo em receber somente R$ 3,6 milhões, em 20 parcelas de R$ 100 mil.

Segundo a empresária, quando assinou o termo, Zezé Di Camargo tinha alegado que estava cheio de dívidas e a convenceu a tomar tal atitude.