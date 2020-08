Zoom vai chegar em telas inteligentes da Amazon, Google e Facebook

A plataforma de videoconferências Zoom será lançada para telas inteligentes fabricadas por empresas como Google, Facebook e Amazon. O aplicativo da plataforma para os Smart Displays chegará ainda em 2020, de acordo com a companhia.

As telas inteligentes são dispositivos normalmente utilizados para gerenciar casas conectadas. Os produtos também costumam vir com uma câmera e caixas de som embutidas, o que torna a estrutura ideal para a plataforma de reuniões.

Dispositivos do Facebook receberão app do Zoom primeiroFonte: Zoom

Segundo um comunicado da Zoom, os primeiros dispositivos da categoria a receberem a plataforma serão as telas inteligentes da linha Portal, do Facebook. O aplicativo estará disponível para a série de produtos em setembro.

A chegada do Zoom para os Smart Displays Amazon Echo Show acontecerá entre setembro e dezembro nos Estados Unidos. O primeiro dispositivo a receber o app será o Echo Show 8, que já é vendido no Brasil.

Amazon Echo Show será compatível com Zoom em breveFonte: Zoom

A janela de lançamento é a mesma para os dispositivos da série Nest Hub Max. O Zoom chegará aos aparelhos com integração à Google Assistente e Agenda, o que deve facilitar a vida de usuários do ecossistema da empresa. A plataforma também terá que concorrer com o Meet, que já pode ser utilizado nas telas inteligentes da linha.

O lançamento do Zoom para Smart Displays é mais uma consequência da pandemia para o serviço. Graças ao isolamento social e trabalho remoto, a companhia teve um rápido crescimento nos últimos meses e precisou expandir seu alcance.

Apesar de ter enfrentado problemas de segurança no começo da pandemia, a plataforma de reuniões atualmente é avaliada em cerca de US$ 50 bilhões e entregou lucros de até 200% para seus investidores em 2020. Graças ao sucesso do serviço, o CEO da empresa, Eric Yuan, também teve seu patrimônio aumentando em mais de US$ 4 bilhões em poucos meses.