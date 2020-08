Zorra estreia temporada de inéditos rindo do “novo normal” e de Bolsonaro

O Zorra estreou a sua nova temporada neste sábado (15) sem perder a essência, que vem desde a mudança do formato em 2015. E com reforços de peso no elenco: Marisa Orth e Diogo Vilela. O programa continua apostando em piadas sobre assuntos que permeiam a atualidade.

Segundo a Globo, as novas edições misturam esquetes que foram gravadas no início do ano, pré-pandemia, com novas cenas realizadas remotamente, diretamente da casa dos atores, e em estúdios com equipes reduzidas, seguindo os protocolos de segurança.

Logo na abertura deste primeiro episódio, o time do humorístico protagonizou um clipe com uma paródia da canção Do Leme ao Pontal, de Tim Maia. A letra contava trechos como: “O novo normal! Não tá mais legal” e “Presidente tá nervoso. Pegando fogo. Surta. Fala besteira“.

Em um quadro que simulava as filmagens de um filme sobre guerra, Paulo Vieira protagonizou um dos soldados e levantou a questão do racismo: “Mais um filme em que o preto morre primeiro. Vocês não têm criatividade?“, questionou para o Diogo Vilela, que fazia as vezes de diretor do longa fictício.

Logo depois, Fernando Caruso apareceu imitando o presidente Jair Bolsonaro e reclamando da cena anterior. “Tanto me criticaram porque eu não usei máscara e todo mundo sem máscara na cena, Rede Globo. Patifaria“, reclamava a versão do chefe de estado.

Na esquete mais provocadora, Diogo Vilela aparece em um surto na cama, amarrado e gritando: “Atira na cabecinha! Nunca existiu ditadura! Nunca!“. Um homem chega e a filha pede: “Padre, ajuda a gente“. Ao que ele responde, tentando exorcizar o possuído: “Eu não sou padre. Eu sou professor de História“.

Lembrando do militante do Tá no Ar – A TV na TV, que era interpretado por Marcelo Adnet, esta nova temporada de Zorra, conta com o Espectador, vivido por Antônio Fragoso, que faz críticas ao programa. “Vou ver para falar mal“, avisou.

Em uma das suas participações, o personagem faz críticas a um suposto posicionamento político tomado pelo humorístico: “Quando você quiser virar esquerdista, você vem assistir o ‘Zorra’ comigo. Ô programinha cheio de mensagem subliminar, esquerdista“, reclamou.