Zorra quebra o protocolo da Globo e faz imitação de Paola Carosella, do MasterChef

A Globo está cada vez mais flexível com seus programas, principalmente os humorísticos, e as referências da concorrência. Foi o que aconteceu neste sábado (22) com o Zorra.

Na ocasião, eles fizeram uma imitação idêntica de Paola Carosella, jurada do MasterChef Brasil, e deixou os fãs de boca aberta com a semelhança impressionante que apresentaram.

Para alguns, “fizeram a Paola melhor que a própria Paola”. A cena foi protagonizada por Fernando Caruso e Mariana Cabral, além de vários atores em uma mesa de jantar.

Foi aí que o personagem de Caruso serviu um prato feito por ele para a namorada, que perguntou se ele colocou orégano, começando a fazer questionamentos como os de Paola.

Ela repetiu várias características da famosa, inclusive seu sotaque argentino, e arrancou elogios dos telespectadores nas redes sociais.

“Chorei de rir, fizeram uma bela dupla”, comentou um telespectador da Globo. “Sou dessas com o churrasco do meu marido. E ainda pior, na hora de lavar os espetos”, brincou uma internauta.

“Ficou igual ela nos trejeitos, fala, tudo”, reagiu outra. “Confesso que não assisto o zorra mas, essa atriz é demais com essa interpretação da Paola”, comentou mais uma.

“Foi uma das imitações mais sensacionais que já vi. Se fechasse o olho, tava no Masterchef!”, afirmou uma quinta pessoa.

Confira: