ZTE vai lançar primeiro celular do mundo com câmera sob a tela

A fabricante chinesa ZTE vai anunciar em 1º de setembro de 2020 o seu novo smartphone top de linha, o ZTE Axon 20 5G. O dispositivo normalmente não receberia tanta atenção assim, mas ele terá um diferencial: trata-se do primeiro modelo comercial do mundo a contar com uma câmera frontal sob a tela.

Isso significa que o dispositivo terá o painel completamente “limpo” de distrações, sem furos ou entalhes nas bordas. A ZTE não explicou como será a tecnologia por trás do Axon 20 5G, mas deve revelar mais detalhes na conferência.

Para conseguir capturar fotos normalmente, é preciso usar materiais especiais no display e ainda contornar alguns problemas, como conseguir tirar retratos em ambientes de baixa luminosidade.

Vai virar moda

A companhia não é a única que estava pesquisando essa possibilidade: marcas como Xiaomi e Oppo já exibiram protótipos que “escondiam” o sensor para selfies abaixo da tela. Segundo rumores recentes, esse design deve ser popularizado em 2021, especialmente em dispositivos com o processador ainda não anunciado Snapdragon 875, da Qualcomm.

Vale lembrar que a ZTE, assim como a Huawei, está com o mercado ocidental ameaçado após entrar em listas de proibição comercial nos EUA. A fabricante é acusada pelo governo de Donald Trump de ser uma ameaça à segurança nacional por práticas de espionagem e coleta de dados.