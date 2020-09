04 dicas para um empreendedor de sucesso

Visto, o enorme crescimento de empresas no país, a dúvida que mais surge dos futuros empreendedores, é como se tornar um empreendedor de sucesso.

Durante o ano de 2019, foi realizada uma pesquisa pela GEM (Global Entrepreneurship Monitor).

Nessa pesquisa, foi apontado que a taxa de empreendedorismo no Brasil atingiu 38% na taxa de empreendedorismo total.

Isso mostra que, 52 milhões de brasileiros têm um negócio próprio, número que só vem crescendo de lá pra cá.

Porém, para que esses empreendedores tenham sucesso, são precisas algumas habilidades.

As habilidades são consideradas elementos essenciais para a aquisição de bons resultados.

Elas transformam conhecimento em ação, promovendo a eficiência do negócio.

Porém, 04 habilidades são essenciais para o sucesso do empreendedor, segundo Razzolini Filho.

1.Habilidades gerenciais

Essa habilidade deve ser desenvolvida constantemente, pois é um processo de aprendizado, que deve ser reforçado através de cursos específicos.

administração

liderança

finanças

contabilidade

Todo empreendedor deve investir em sua formação, porém não é suficiente. É preciso que se atualize e esteja sempre atento às novas tendências.

Dessa forma, quanto mais informação ele tiver sobre o segmento que ele atua, melhores serão as chances de obter sucesso.

O empreendedor pode buscar esses conhecimentos em eventos, congressos, seminários etc.

2. Habilidades comportamentais

O comportamento do empreendedor interfere diretamente nos seus resultados.

Para criar uma relação de respeito com quem convive, ele precisa desenvolver empatia e saber se colocar no lugar no outros.

Agindo assim, ele desenvolve um elo com quem ele trabalha, promovendo uma aproximação e aumentando as chances de sucesso, gerando resultados positivos e satisfatórios nas negociações.

Além disso, o empreendedor para obter seu sucesso, precisa ser capaz de ensinar, mas também, de aprender com outras pessoas.

Um empreendedor de sucesso precisa ter os princípios morais como generosidade, bom senso, caráter, honestidade e ética.

3. Habilidades críticas

Um empreendedor de sucesso é curioso, tem espírito investigativo, visão ampla e não somente fica na zona de conforto, ele está em constante movimento.

4. Habilidades morais e intelectuais

Um bom empreendedor tem necessidade de se desenvolver profissionalmente.

Razzolini (2012) destaca alguns aspectos necessários ao empreendedor:

inteligência

criatividade

independência

autonomia

capacidade de reformular regras

Essas são algumas habilidades que o empreendedor precisa ter e exercer para tornar sua empresa um sucesso.