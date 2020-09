10 notícias de tecnologia para você começar o dia (03/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (02). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Amazon Prime Video agora agrega ‘canais’ de outros streamings no Brasil. Novidade inclui conteúdos de StarzPlay, MGM e Paramount+.

2. Nota de R$ 200 entra em circulação no Brasil. Nova cédula foi lançada pelo Banco Central (BC) durante cerimônia realizada nesta quarta-feira (2).

3. Roku Express chega ao Brasil por R$ 349,90. O dispositivo de streaming da Roku oferece programação em 5 mil canais, incluindo Netflix, Globoplay, HBO GO, Prime Video e Apple TV+.

4. Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra chegam ao Brasil por até R$ 7.999. Nesta quarta-feira (2), a Samsung anunciou a chegada dos seus novos produtos da linha Galaxy ao Brasil.

5. ‘Carro-moto elétrico’; versátil como uma moto, seguro como carro. Alemã Canyon pretende lançar um veículo elétrico em forma de ‘cápsula com rodas’.

6. Conheça o lobo-guará, animal que estampa a nota de 200 reais. Esse animal é considerado o maior canídeo da América do Sul e está atualmente ameaçado de extinção devido à destruição do Cerrado.

7. TigerLake: 11ª geração de chips Intel quer revolucionar notebooks. Empresa ainda revelou nova logo e criou um nome comercial para o Projeto Athena.

8. Galaxy Buds Live e Galaxy Watch 3 são lançados no Brasil. Fone de ouvido com cancelamento ativo de ruído e relógio inteligente da Samsung são oficializados no país.

9. Galaxy Tab S7 e Tab S7+ são lançados no Brasil por até R$ 8.999. Tablets premium da Samsung são oficializados no país e vendas começam em 18 de setembro.

10. Xbox Live Gold e Game Pass têm reajustes de preços. Ambos os serviços tiveram reajustes de preço no Brasil e agora estão mais caros.