10 notícias de tecnologia para você começar o dia (04/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (03). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Pagamentos no WhatsApp serão liberados no Brasil, afirma BC. Apesar da aprovação dos pagamentos pelo app de mensagens, ainda não há data prevista para a ‘reestreia’ do serviço.

2. Microsoft Office ganha layout com abas verticais no Windows 10. Recurso está disponível apenas para testadores do Windows Insider.

3. The Boys: 5 coisas para relembrar antes da estreia da 2ª temporada. A 2ª temporada de The Boys estreia nesta sexta-feira (4); a série se tornou uma das maiores atrações do Amazon Prime Video.

4. 007: Sem Tempo Para Morrer ganha novo trailer eletrizante. Filme tem previsão de estreia para novembro.

5. Cofundador da ARM diz que NVIDIA quer destruir a empresa. Gigante das GPUs demonstrou interesse em adquirir a fabricante britânica.

6. TCL lança display LCD que parece ‘papel eletrônico’. Novidade foi apresentada na IFA 2020.

7. Mozilla atualiza Firefox 80 e você pode voltar a baixar arquivos. Falha em downloads foi a principal reclamação.

8. Nintendo anuncia Super Mario 3D All-Stars para Switch. Coletânea especial de 35 anos estará disponível para compra por tempo limitado.

9. YouTube vai transmitir jogos da Liga das Nações da UEFA ao vivo. Em parceria com a Turner, plataforma exibirá gratuitamente confrontos entre as seleções europeias.

10. Samsung abre matrículas para programa de estágio no Brasil. Estudantes podem fazer o cadastro até 28 de setembro em um processo totalmente online.