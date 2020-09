10 notícias de tecnologia para você começar o dia (09/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (08). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. 6 prevenções ao novo coronavírus que são inúteis. Cientistas descartam algumas recomendações anteriores, por serem consideradas exageros hoje em dia.

2. Oi aceita oferta bilionária da Claro, Tim e Vivo. A Oi aceitou a oferta de R$ 16,5 bilhões por sua unidade móvel feita por um consórcio formado pelas operadoras.

3. iPhone 12: Apple confirma evento dia 15 de setembro. O evento virtual acontecerá no dia 15 de setembro às 14h (horário de Brasília).

4. Guiabolso antecipa benefícios do PIX e Open Banking. Com isso, transferências instantâneas e gratuitas, podem ser realizadas 24 horas por dia e aos sete dias da semana no aplicativo.

5. Movimentos para boicotar Mulan retornam após estreia no Disney+. Filme foi lançado na plataforma de streaming em 4 de setembro.

6. Pandemia de covid-19 não será a última, alerta diretor da OMS. O diretor-geral da organização destacou a importância dos sistemas de saúde pública para o combate das pandemias futuras.

7. Perguntas e respostas para você entender a LGPD de forma rápida. Lei federal entra em vigor para dar mais segurança aos seus dados online.

8. Microsoft confirma preço do Xbox Series S por US$ 299. Versão mais barata do Xbox Series X deverá rodar os mesmos jogos, mas com resolução e qualidade de imagem inferiores.

9. Google lança Android 11 com mudanças de interface e muitas novidades. A nova versão do sistema operacional introduz mais opções de privacidade, melhor gerenciamento de conexões e notificações e mais.

10. WhatsApp: saiba mais sobre o bug que trava o aplicativo. Popular no Brasil, o ‘TravaZap’ acontece quando o usuário recebe um código malicioso no app.