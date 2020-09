10 notícias de tecnologia para você começar o dia (10/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (09). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Saiba quais celulares da Xiaomi vão receber o Android 11 primeiro. A nova versão do sistema operacional da Google também estará disponível em outros modelos da marca chinesa em breve.

2. Nintendo ‘Switch 2’ teria jogos em 4K. Fabricante aumentou produção do console em 20%, mas também está de olho em uma possível nova geração.

3. Confirmado: Xbox Series X chega em 10 de novembro por US$ 499. A pré-venda do console começa em setembro.

4.Windows 10: atualização corrige bug que desfragmentava SSD a cada boot. Falha em ferramenta de otimização de drives podia danificar e prejudicar vida útil do disco.

5. Zuckerberg critica App Store da Apple e elogia Android. CEO do Facebook alfinetou políticas da App Store e celebrou atuais contestações envolvendo as gigantes.

6. China responde EUA com sua própria iniciativa de segurança global. Governo Trump lançou a “Clean Network Initiative”, que visa bloquear a China de grande parte da internet ocidental.

7. Samsung e LG não querem mais fornecer telas e chips para Huawei. Fabricante sul-coreanas teriam suspendido parceria como consequência às sanções impostas pelo governo dos EUA.

8. The Walking Dead terá fim na 11ª temporada; spin-off a caminho! Série de zumbis da AMC vai ganhar um spin-off com Carol e Daryl, do elenco principal de The Walking Dead, após final na 11ª temporada.

9. Assista ao trailer da terceira temporada de Star Trek: Discovery. Série tem mudança radical após eventos anteriores e vai apresentar novos personagens.

10. Android recebe identificador de chamadas nativo em seu discador. Google anunciou novidade que promete identificar origem das ligações e evitar golpes.