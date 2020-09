10 notícias de tecnologia para você começar o dia (11/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quinta-feira (10). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Moto G9 Plus, G9 Play e E7 Plus chegam ao Brasil por até R$ 2.499. A Motorola lançou três novos smartphones no país.

2. HarmonyOS: arma da Huawei contra Android chega a celulares em 2021. Plataforma vai ganhar uma versão 2.0 antes de ser lançada em smartphones; beta está previsto para dezembro de 2020.

3. Correios: estudo de privatização está em andamento. Segundo o general Floriano Peixoto, pesquisas buscam soluções para tornar setor mais ágil e qualificado.

4. Atualizar o Windows pode finalmente se tornar uma tarefa ‘segura’. Novidade deve evitar problemas, principalmente, para aqueles que gerenciam diversas máquinas.

5. Ubisoft vaza imagens de Prince of Persia: Sands of Time Remake. O que era rumor agora é praticamente confirmado: remake de Prince of Persia.

6. Motorola Moto G9 Plus [Unboxing e Hands-on]. A Motorola lançou mais um celular da sua família mais querida. Vamos conhecer o Moto G9 Plus.

7. Nubank vai oferecer PIX sem custo para empreendedores. A fintech lançará a novidade oficialmente nesta quinta-feira (10) às 14h, através de um webinar que será transmitido pelo Youtube.

8. Netflix sofre boicotes devido ao polêmico filme Lindinhas. O filme Lindinhas, produção francesa, estreou ontem (9) na Netflix e já está causando grande polêmica entre os assinantes do streaming.

9. Nova ferramenta do Google revela porque uma empresa está te ligando. O novo recurso do Google busca restaurar a confiança nas empresas e evitar a disseminação do spam e das chamadas fraudulentas.

10. Google Finanças ganha redesign para ficar mais dinâmico e intuitivo. Plataforma que traz dados sobre ações e desempenho de empresas de capital aberto agora tem nova interface no desktop e mobile.