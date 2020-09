10 notícias de tecnologia para você começar o dia (22/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (21). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Greve dos Correios acaba nesta terça (22) após decisão judicial. Os funcionários dos Correios terão direito a um reajuste salarial de 2,6%, mas devem retomar as atividades amanhã.

2. Microsoft compra Bethesda, das franquias Fallout e The Elder Scrolls. Responsável por títulos como DOOM, Fallout e The Elder Scrolls fortalecerá a marca Xbox.

3. Gboard para Android ganha novo visual. O vazamento do design do novo Gboard revela grandes alterações, desde a mudança da fonte como nas cores das teclas e do fundo.

4. Próximos jogos da Bethesda chegam ao Xbox Game Pass no lançamento. Após a compra da Bethesda pela Microsoft, todos os próximos jogos da empresa irão para o Xbox Game Pass já no dia de lançamento.

5. Lindinhas: Governo pede remoção do filme da Netflix no Brasil. Acusada de sexualizar crianças, filme francês tem causado polêmica entre os usuários brasileiros.

6. Qual monitor comprar? Conheça 4 opções ultrawide. Para ajudar você a encontrar um monitor para PC, selecionamos alguns modelos ultrawide.

7. Pré-venda de Demon’s Souls acabou revelando uma nova arma. A arma Reaper Scythe surgiu na página de compra do remake de Demon’s Souls para PS5.

8. 10 curiosidades sobre o Android no Brasil. Google divulgou estudo inédito sobre os impactos econômico e social do Android no Brasil; confira os destaques.

9.Football Manager 2020 está disponível de graça; veja como baixar. A edição mais recente do jogo pode ser baixada gratuitamente até o dia 24 de setembro, usando um serviço de VPN.

10. Fone de ouvido não é só para ouvir música, aponta Qualcomm. Além disso, empresa destaca em relatório que o público espera muito mais do que apenas ouvir música com qualidade.