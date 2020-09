10 notícias de tecnologia para você começar o dia (23/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última terça-feira (22). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Xbox Series X chega ao Brasil por R$ 4.999; Xbox Series S custa R$ 2.999. A Microsoft finalmente revelou o preço de ambos os consoles no país!

2. Auxílio Emergencial 6ª parcela: veja quem recebe os R$ 300 hoje. Primeiros a receber serão beneficiários do Programa Bolsa Família.

3. Criança descobre esquema de apps que movimentava US$ 500 mil. Aplicativos para Android e iOS exibiam anúncios indevidos e tinham mais de 2,4 milhões de downloads.

4. Elon Musk pode anunciar nova bateria e ‘independência’ da Tesla hoje. CEO visa uma cadeia de produção independente de parceiras, mas decisão pode agravar atuais problemas da Tesla.

5. Doria afirma vacina contra covid-19 será obrigatória. Governador de São Paulo reforçou fala de autoridades de saúde presentes em entrevista coletiva nesta segunda (21).

6. Cory Balrog deu indícios sobre God of War Ragnarok em 2019 e ninguém notou. Através de uma thread no Twitter, o diretor entregou de bandeja a produção de novo God of War; confira e se impressione.

7. Saiba qual a marca de celular favorita de Mark Zuckerberg. Provocado pelo youtuber Marques Brownlee, o chefão do Facebook não apenas revelou a marca do celular em seu bolso como disse qual o seu SO preferido.

8. Fallout: New Vegas pode ganhar continuação [RUMOR]. Agora que a Bethesda e a Obsidian estão novamente juntas, a chance de uma sequência não parece tão irreal assim…

9. Início da primavera é comemorado pela Google com Doodle no Brasil. Coelho branco a bordo de um balão florido estampam o Doodle anual de equinócio no Brasil.

10. PS5: jogos de PS4 terão aprimoramento na taxa de fps. Com o recurso Game Boost, os jogadores poderão aproveitar jogos selecionados de PlayStation 4 como taxas de quadros mais rápidas.

Criança descobre esquema de apps que movimentava US$ 500 mil

Aplicativos para Android e iOS exibiam anúncios indevidos e tinham mais de 2,4 milhões de downloads

Criança descobre esquema de apps que movimentava US$ 500 mil

Aplicativos para Android e iOS exibiam anúncios indevidos e tinham mais de 2,4 milhões de downloads

Criança descobre esquema de apps que movimentava US$ 500 mil

Aplicativos para Android e iOS exibiam anúncios indevidos e tinham mais de 2,4 milhões de downloads

Criança descobre esquema de apps que movimentava US$ 500 mil

Aplicativos para Android e iOS exibiam anúncios indevidos e tinham mais de 2,4 milhões de downloads