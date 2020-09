10 notícias de tecnologia para você começar o dia (24/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (23). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Nintendo: novo console será lançado antes de 2100. E não é pegadinha. A janela de lançamento que a Nintendo revelou foi, de fato, até o final do século.

2. iPhone 12 pode ser lançado no dia 13 de outubro. Compra antecipada dos novos celulares da Apple deve ser aberta no dia 16 do mês que vem.

3. Terra deve ganhar estranha minilua em outubro. Cientistas acreditam que o objeto pode ser um antigo lixo espacial que ficará na órbita do nosso planeta até maio do ano que vem.

4. iOS 14: o que são as luzes laranja e verde na barra de status do iPhone? Novidade tenta trazer mais segurança e autonomia para os usuários.

5. Estado nos EUA tenta dificultar venda de carros elétricos; Tesla escapa. O projeto de lei que impede, entre outras coisas, a venda de carros elétricos sem um intermediário, pode reduzir as vantagens comerciais da Tesla no estado.

6. Cyberpunk 2077: confira wallpapers incríveis das gangues de Night City. A CD Projekt Red lançou um conjunto de papéis de parede mostrando mais da estética dos grupos do submundo de Night City.

7. Promoção Popular no Japão está de volta na PlayStation Store. Confira alguns dos games que estão com até 50% de desconto na loja da PlayStation.

8. Nubank zera todas as emissões de carbono de sua história. Empresa é o primeiro banco no Brasil e no México a neutralizar 100% do CO2 produzido desde a sua fundação.

9. Bolsonaro indica que pode impor restrições no leilão do 5G. Em discurso na abertura da assembleia da ONU, presidente citou ‘parceiros que prezem pela proteção de dados’.

10. Covid-19: Johnson & Johnson inicia 3ª fase de testes da vacina. A imunização terá uma dose única aplicada em 60 mil voluntários, incluindo pelo menos 7 mil brasileiros.