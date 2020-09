10 notícias de tecnologia para você começar o dia (29/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última segunda-feira (28). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Amazon Prime Day chega ao Brasil nos dias 13 e 14 de outubro. Primeira edição do evento com promoções especiais da Amazon já tem data confirmada.

2. PIX: sistema de pagamento já é utilizado em golpes de phishing. Segundo a Kaspersky, golpistas estão utilizando o cadastro do serviço para roubar credenciais.

3. Preview de Cyberpunk 2077: o jogo mais ambicioso do século? Jogamos bastante e temos muito o que falar sobre o game mais esperado do ano.

4. Auxílio Emergencial: veja quem recebe os R$ 300 hoje (28). Primeiros a receber serão beneficiários do Programa Bolsa Família.

5. Café com ‘vírus’? Pesquisador instala ransomware em cafeteira. Experimento reforça a falta de segurança em dispositivos domésticos parte da Internet das Coisas.

6. Vazamento: Trump tentou impedir população preta de votar. Banco de dados com arquivos sobre 200 milhões de pessoas foi utilizado pelo atual presidente dos Estados Unidos em 2016 e orientava uso de tática militar para intimidar cidadãos pretos.

7. Genshin Impact já está disponível; veja trailer de lançamento. Game que teve inspiração em Zelda: Breath of the Wild finalmente foi lançado!

8. Marcas terão prévia da Black Friday com descontos de até 70%. Mercado Livre antecipa Black Friday no mês de setembro e oferece descontos imperdíveis aos consumidores.

9. PS5: possíveis imagens do DualSense mostram mais detalhes do controle. As fotos foram divulgadas no Instagram da Ezven Elite Technology, empresa especializada em controles de alta performance.

10. Xbox Series X tem loadings mais rápidos em jogos retrocompatíveis. Primeiros testes da imprensa com o Xbox Series X apontam para uma máquina muito veloz, que otimiza até seus jogos antigos.