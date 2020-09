10 notícias de tecnologia para você começar o dia (30/09)

Bom dia! Separamos as principais notícias do mundo da Ciência e Tecnologia para você saber tudo o que aconteceu na última quarta-feira (30). Para conferir cada notícia na íntegra, basta clicar nos links a seguir.

1. Auxílio emergencial: novo calendário para o pagamento de R$ 300. Calendários diferentes para crédito e saques visam evitar aglomerações nas agências bancárias.

2. Lucid quebra novo recorde de velocidade para carros elétricos. Montadora conseguiu superar tempo de 9,9 segundos em 400 metros com seu sedã Lucid Air.

3. Novo Chromecast com Google TV está à venda por US$ 50. Produto entrou no catálogo de grandes varejistas norte-americanas antes do seu lançamento oficial.

4. Viagens através do tempo são possíveis, dizem teóricos. Físicos australianos provam que, matematicamente, voltar no tempo não muda o presente.

5. FIFA 21: Anitta ganha seu próprio uniforme dentro do game. A novidade foi anunciada ontem (28), através da conta do Twitter da EA SPORTS FIFA.

6.Xbox Game Pass de outubro terá Doom Eternal, Brutal Legend e mais! Confira a lista de jogos que entraram no serviço em outubro!

7. Hóspede pode ser preso após avaliação negativa no TripAdvisor. Depois de avaliar negativamente um resort tailandês, o turista foi denunciado por difamação e pode ser detido por até dois anos.

8. ThinkPad X1 Fold: Lenovo lança notebook dobrável por US$ 2.500. O dispositivo de 13 polegadas traduz a experiência dobrável para os notebooks com Windows 10.

9. Xbox Game Pass Ultimate: EA Play chega em novembro para os assinantes. No PC, os assinantes terão acesso ao EA Play apenas em dezembro.

10. Among Us vira mod de The Sims 4, e o resultado é assustador. Além do visual dos astronautas em formato de jujuba ficar esquisito no game, ainda é preciso instalar cada parte do corpo separadamente.