13 reforços que os gigantes da Europa deveriam fechar

A janela de transferência está um pouco diferente este ano devido à pandemia de COVID-19, e o prazo final para contratar da maioria das principais ligas da Europa mudou para 5 de outubro. Isso significa que falta menos de um mês para os clubes se movimentarem.

O Chelsea já teve uma janela bastante agitada, ao gastar mais de 200 milhões de libras esterlinas (R$ 1,3 bilhão) em jogadores como Timo Werner, Hakim Ziyech e Kai Havertz, enquanto o Manchester City sonhava com o melhor jogador de todos os tempos, Lionel Messi, antes de ser forçado a aceitar que não iria acontecer – pelo menos não agora.

Mas ainda há muito tempo para outros clubes se envolverem. Então, qual jogador as melhores equipes deveriam tentar contratar antes que a janela feche?

A ordem dos clubes está de acordo com as necessidades mais urgentes, da maior para a menor.

Barcelona: Lautaro Martínez

Clube: Inter de Milão

Valor: 100 milhões de euros (R$ 626 milhões)

Dada a situação financeira do Barcelona, o clube precisaria fazer alguma mágica para conseguir os fundos, mas o atacante da Inter já foi apontado como o sucessor de longa data de Luis Suárez e agora pode assumir outra função na equipe assim que Lionel Messi, eventualmente, partir. Aos 23 anos, Martínez tem muito potencial para isso, e a política de transferência da Inter até agora sugere que eles estariam abertos a aceitar jogadores mais experientes em uma troca.

O Barça precisa elevar a moral do elenco antes de a temporada começar, e a contratação de Martínez serviria para isso.

Clube: RB Leipzig

Valor: 55 milhões de euros (R$ 344 milhões)

O Manchester United claramente quer o atacante do Borussia Dortmund, Jadon Sancho, mas, com o valor estipulado de 120 milhões de euros (R$ 751 milhões), o clube inglês ainda está em negociações. Donny van de Beek, do Ajax, foi contratado por cerca de 45 milhões de euros (R$ 281 milhões) e isso deve satisfazer o desejo de criatividade no meio-campo, mas o United realmente precisa se fortalecer no centro de sua defesa.

Aos 21 anos, Upamecano é um dos melhores jovens zagueiros e seria uma ótima contratação para jogar ao lado de Harry Maguire. Fontes disseram a Mark Ogden, da ESPN, que o United fez do francês seu alvo número 1 e que eles deveriam realmente tentar fechar um acordo com o Leipzig antes que outros clubes comecem a se interessar.

Arsenal: Thomas Partey

Clube: Atlético de Madrid

Valor: 50 milhões de euros (R$ 313 milhões)

O Arsenal anseia por um meio-campista talentoso desde que Patrick Vieira saiu em 2005. Lucas Torreira está bem desde que chegou em 2018, mas parece ansioso para voltar à Itália nesta janela, e Partey tem todos os atributos para ter sucesso na Premier League.

O jogador de 27 anos tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões em seu contrato com o Atlético, o que deve tornar as negociações muito mais fáceis, embora os Gunners ainda não tenham decidido se estão dispostos a gastar antes de vender quem já está lá. Um acordo de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) foi feito pelo zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, mas isso pode significar que há muito pouco dinheiro para usar em outras áreas que também precisam de reforço.

Clube: Atlético de Madrid

Valor: 10 milhões de euros (R$ 62,6 milhões)

O Tottenham precisa de um atacante reserva para Harry Kane, e o Atlético de Madrid não está se opondo a uma saída de Costa nesta janela. Ele ainda tem 31 anos e traria o elemento combativo que o técnico José Mourinho vem tentando transmitir para seus jogadores. Ok, ele pode ser um tanto perturbador e certamente seria expulso em algumas partidas, mas que melhor técnico para cuidar dele do que o homem que o fez no Chelsea?

Costa não seria o principal atacante; ele não jogaria todos os jogos. Mas, saindo do banco de reservas para preocupar as defesas com sua agressividade e força no fim dos jogos, o espanhol pode render muito para os Spurs.

Chelsea: Gianluigi Donnarumma

Clube: Milan

Valor: 50 milhões de euros (R$ 313 milhões)

Parece incrível que Donnarumma tenha apenas 21 anos, já que o italiano jogou mais de 200 partidas pelo Milan, mas ainda é considerado um dos melhores jovens goleiros do mundo. O italiano está entrando no último ano de seu contrato, e uma ida para o Chelsea faz sentido, já que o clube inglês pretende seguir em frente em relação ao espanhol Kepa Arrizabalaga.

Kepa se tornou o goleiro mais caro do mundo quando foi para o Chelsea em 2018 por 80 milhões de euros, mas foi dispensado pelo técnico Frank Lampard no final da temporada passada. Uma troca direta, mais dinheiro, pareceria um bom negócio para os dois clubes, mas o Chelsea já gastou muito nesta janela, então o que seriam mais 50 milhões de euros? Jan Oblak é outra opção, mas seu valor de 120 milhões de euros (R$ 751 milhões) é muito salgado para os cofres dos Blues.

Clube: Wolverhampton

Valor: 80 milhões de euros (R$ 500 milhões)

O atacante mexicano se tornou um dos melhores da Premier League nas últimas temporadas – e sem dúvida o melhor da Concacaf –, e a Juve precisa substituir Gonzalo Higuaín, que deixará o clube nesta janela. Jiménez marcou 27 gols em todas as competições na temporada passada e sua contratação teria a benção de Cristiano Ronaldo, que está compreensivelmente cansado de ser o único a ter a incumbência de fazer gols em Turim.

Aos 29 anos, Jiménez ainda tem alguns anos no auge da forma física e está atingindo seu pico, então se a Juve tem jogadores a oferecer em troca, eles deveriam pensar sobre isso.

Clube: Napoli

Valor: 80 milhões de euros (R$ 500 milhões)

Era tudo sobre Messi, mas o City nunca PRECISOU de Messi. Ele tem 33 anos e pode muito bem ter achado o desafio físico da Premier League um pouco diferente do que está acostumado em LaLiga. Agora que ele vai ficar por mais uma temporada no Barcelona, o que o City precisa é de reforços no centro da defesa, e Koulibaly é a opção perfeita.

O senegalês de 29 anos é o contraste perfeito para Aymeric Laporte. Ele sabe sair jogando, tem uma leitura fantástica do jogo e finalmente preencheria o vazio deixado por Vincent Kompany.

Clube: Tottenham

Valor: 35 milhões de euros (R$ 219 milhões)

Janelas de transferência recentes viram a Inter de Milão ter como alvo jogadores da Premier League, e o meia do Tottenham, Ndombelé, parece que precisará encontrar um novo clube depois de dizer ao técnico Jose Mourinho que nunca mais quer jogar para ele após uma briga em junho, fontes disseram à ESPN.

Informações sugerem que a Inter está pronta para se livrar de Christian Eriksen, apesar de apenas contratá-lo do Tottenham em janeiro, e Ndombelé pode substituí-lo. Aos 23 anos, o francês tem toda a carreira pela frente e pode ser muito bom para a Inter. Devido aos seus problemas com Mourinho, ele também estaria disponível para assinar por cerca de metade do valor que assinou quando chegou ao clube inglês, 60 milhões de euros.

PSG: Ricardo Pereira

Clube: Leicester City

Valor: 35 milhões de euros (R$ 219 milhões)

O Leicester relutaria em perder outro lateral (tendo deixado Ben Chilwell ir para o Chelsea), mas contratou o versátil Timothy Castagne da Atalanta. Portanto, apesar do fato de Pereira ter feito boas temporadas na Inglaterra desde que chegou em 2018, eles podem esteja disposto a deixá-lo ir pelo valor certo. O português sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho em março, o que significa que o Leicester teve de se habituar a jogar sem ele, e o PSG pode aproveitar.

O PSG precisa se fortalecer no lado direito da defesa e Pereira ficou em terceiro lugar no ranking do ESPN FC no final de 2019, então ele tem o tipo de qualidade que o PSG precisa se quiser conquistar a Champions League. Rumores sugerem que o PSG também está atrás de Hector Bellerin, do Arsenal, por cerca de 30 milhões de euros (R$ 187,8 milhões).

Clube: Barcelona

Valor: 25 milhões de euros (R$ 156,5 milhões)

O Dortmund precisa de um zagueiro e o Barcelona quer vender jogadores. O único problema é que o Dortmund tem muito pouco dinheiro para gastar e provavelmente precisaria pedir um empréstimo para contar com Todibo, que impressionou jogando emprestado para o Schalke na temporada passada.

O jovem de 20 anos tem muito potencial e isso torna dele uma contratação perfeita para o Dortmund, dado o que eles vêm fazendo com jogadores como Jadon Sancho, Gio Reyna e Erling Haaland, entre outros. Em algum momento, o clube precisará encontrar substitutos para alguns, senão todos, desses jogadores, mas agora eles só precisam encontrar alguém que possa melhorar sua defesa. Se não conseguirem Todibo, talvez tentar trazer de volta Sokratis, de 32 anos, do Arsenal funcione?

Clube: Ajax

Valor: 25 milhões de euros (R$ 156,5 milhões)

Depois de já ter acertado sua principal contratação para a temporada, o atacante Leroy Sané, que estava no City, por 55 milhões de euros (R$ 344 milhões), o Bayern precisa voltar suas atenções para a lateral-direita. Dest tem jogado muito bem pelo Ajax e eles podem contratá-lo por uma boa quantia antes que seu preço comece a subir. Alphonso Davies provou ser uma revelação, e o desenvolvimento do canadense deve oferecer a Dest, de 19 anos, todas as evidências de que ele precisa para mostrar que sua carreira pode seguir um caminho semelhante.

O Bayern também está de olho em Max Aarons, do Norwich, deixando claro que o clube quer contar com defensores jovens.

Liverpool: Thiago Alcântara

Clube: Bayern de Munique

Valor: 30 milhões de euros (R$ 187,8 milhões)

O novo técnico do Barcelona, Ronald Koeman, insistiu que o clube contratasse Georginio Wijnaldum, fontes disseram à ESPN. E isso deixa a porta aberta para Thiago finalmente ir para Anfield e substitui-lo.

Uma investida de 30 milhões de euros pelo meia do Bayern de Munique parecia uma perda de tempo, mas se Wijnaldum sair, Thiago pode se encaixar perfeitamente. Ele tem muita experiência, vontade e uma mentalidade vitoriosa que deve se adequar ao estilo de jogo de Jurgen Klopp. O Liverpool nunca gastaria tanto assim, a menos que um de seus titulares saísse, então esta parece ser uma ótima opção tanto para o jogador quanto para o clube.

Sem clube

Valor: grátis

O Real tem pouco dinheiro, então tire da cabeça a ideia de uma investida por Kylian Mbappé pelo menos por agora. O jovem do Rennes, Eduardo Camavinga, é o principal alvo, ao lado de Fabián Ruiz, do Napoli, mas também terá de esperar até 2021, enquanto qualquer interesse no atacante do Dortmund, Erling Haaland, terá de esperar por mais dois anos.

No entanto, eles precisam de um atacante reserva, já que Luka Jovic, que custou 60 milhões de euros, tem tido dificuldades. Eles não vão encontrar opções melhores que Cavani, e um contrato de uma temporada pode ser atraente para o jogador de 33 anos, que não conseguiu fechar acordos com Atlético de Madrid ou Benfica desde que deixou o PSG. Empreste Jovic para algum clube e Cavani poderá ser um reserva de luxo para Karim Benzema.