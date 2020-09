140 mil alagoanos podem perder o benefício da Tarifa Social

Os clientes cadastrados na baixa renda que não recadastrarem o NIS até dezembro poderão deixar de receber descontos de até 65% na fatura de energia

Cerca de 140 mil clientes da Equatorial Energia Alagoas cadastrados na baixa renda podem perder o benefício na conta de luz se não recadastrarem o Número de Identificação Social (NIS) até dezembro de 2020. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita a cada dois anos. O responsável pelo NIS deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a sede do Bolsa Família mais próximo da residência para realizar o recadastro.

De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial, Carlos Morais, ter o NIS válido é fundamental para garantir o recebimento do desconto da Tarifa Social, referente ao consumo de energia elétrica. “Estamos fazendo esse alerta a população, pois sabemos a diferença que o benefício da baixa renda faz no orçamento das famílias. Pedimos que os clientes fiquem atentos ao prazo e a necessidade de atualizar suas informações para que mantenham o desconto na fatura de energia”.

Para evitar que os alagoanos percam o benefício, a Equatorial tem enviado o alerta na fatura de energia, comunicando previamente que os clientes precisam fazer a atualização do NIS. A comunicação é feita no campo “Notificação de Reaviso de Vencimento / Mensagem” e por meio de um “carimbo” na fatura de energia, com o objetivo de chamar atenção do cliente sobre a necessidade de realizar o recadastro.

Desconto

Criado pelo Governo Federal para beneficiar famílias com baixa renda, o Programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), consiste na redução da tarifa de consumo de energia elétrica em até 65%. O percentual é gradativo e a apresentação na fatura do cliente é detalhada por faixa de consumo. Quanto menor o consumo, maior o desconto na fatura. Para famílias indígenas e quilombolas que consomem até 50kWh/mês, a redução é de 100%. Após 220kWh, os clientes pagam o valor normal da tarifa.

Como se cadastrar

Quem ainda não é inscrito na Tarifa Social e está com o NIS atualizado, pode fazer a solicitação a Equatorial, pelo telefone 0800 082 0196; com a assistente virtual Clara, por mensagem de texto no WhatsApp (82) 2126-9200; no site https://al.equatorialenergia.com.br/cadastro-baixa-renda/, com os leituristas, agentes de campo e agentes de negociação.

Quem tem direito a Tarifa Social

Para ter direito ao benefício, as famílias deverão atender a um dos seguintes requisitos:

Ser inscrito no CadÚnico, com renda familiar de até meio salário mínimo, por pessoa;

Ser idoso ou deficiente que recebe o Benefício da Prestação Continuada (BPC) com renda mensal por pessoa, inferior a um quarto do salário mínimo;

Famílias inscritas no CadÚnico que tenha portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos;

Famílias indígenas e quilombolas inscritas no Cadastro Único com renda menor ou igual a meio salário mínimo, por pessoa da família ou que possuam, entre seus moradores, algum beneficiário do BPC.

Exemplo do alerta na conta de energia

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas