22ª temporada de Law & Order: SVU inicia gravações; veja fotos!

Aos poucos, as séries de TV vão retomando as gravações para suas novas temporadas. A novidade dessa vez é o início das filmagens da 22ª temporada de Law & Order: SVU, que reuniu o elenco em Nova York nesta semana.

A estrela da série, Mariska Hargitay, que interpreta a Capitã Olivia Benson, compartilhou em suas redes sociais algumas fotos do set de filmagens do programa. “”Está acontecendo. De volta à cadeira de cabeleireiro. Primeiro dia de filmagem da temporada 22! Fazendo história. Muito grata por estar de volta ao trabalho”, comentou a atriz, que também é produtora executiva do programa.

Outra atriz que compartilhou a novidade no Instagram, foi Jamie Gray Hyder, a oficial Kat Azar Tamin, e que foi promovida ao elenco regular na 22ª temporada de Lei e Ordem. Confira:

(Jamie Gray Hyder/Instagram/Reprodução)Fonte: TV Insider

O showrunner Warren Leight compartilhou em seu Twitter uma mensagem revelando o que podemos esperar para o início da temporada. “Nos primeiros episódios, nosso time enfrentará muitas das perdas, mudanças e desafios pelos quais todos estamos passando neste momento”.

Ele também divulgou algumas imagens dos encontros virtuais que o elenco teve na preparação para o retorno às filmagens.

Law & Order: SVU tem a estreia de sua 22ª temporada marcada para 12 de novembro. Em 2021 estreia o spin-off Law & Order: Organized Crime.