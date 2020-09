3 equipamentos de áudio da Anker que você precisa conhecer

Já parou para pensar que a reprodução de áudio se tornou uma constante em seu dia a dia? Seja em momentos de lazer ou profissionais, contar com dispositivos de qualidade e adequados para cada atividade faz toda a diferença para relaxar, compreender e ser compreendido. Dessa forma, é preciso lembrar que o custo-benefício não é um aspecto a ser deixado de lado; por isso, a AliExpress é um dos sites mais conhecidos por oferecer preço justo com produtos de qualidade.

Caso precise de uma ajuda para escolher novos aparelhos, veja 3 produtos da Anker que você pode encontrar no site da AliExpress. Há descontos de até 29%, inclusive clicando aqui você garante um cupom exclusivo, ideal para economizar ainda mais. Vamos lá?

Você dá uma olhada na lista de tarefas do dia seguinte e percebe que, já pela manhã, deve participar de uma reunião online. Por que não marcar sua presença com o PowerConf? Esta é uma solução voltada a conferências, que carrega 6 microfones para otimizar a captura de sua voz independentemente da posição em que esteja.

Outras características que merecem destaque são o cancelamento de eco em tempo real, a capacidade de desreverberação e a supressão de ruído ambiente, além de sua compatibilidade universal com os programas mais utilizados do mercado, como Google Hangouts, Zoom, Skype e outros.

Por fim, a bateria de 6,7 mil mAh promete até 24 horas de experiência ininterrupta, e a conexão via Bluetooth e USB-C garante sua utilização em qualquer lugar. Tem até um botão para deixá-lo no modo “Mudo” sem complicações.

Reuniões online podem ser otimizadas com o PowerConf. (Fonte: Reprodução)

A reunião acabou? Hora de focar no trabalho, e nada como escutar uma música enquanto realiza as tarefas. Ainda assim, é preciso ficar atento a ligações e a mensagens de voz que podem chegar? Para isso, o Soundcore Liberty 2 é ideal, com fones de ouvido sem fio ultraleves e resistentes.

Redução de ruídos e 4 microfones fazem parte do equipamento, que entrega configurações personalizadas a seu uso com o HearID e até 7 horas de reprodução com uma única carga.

Aliás, a bateria da caixa pode ser alimentada por conexão a cabo e wireless, proporcionando até 28 horas de carregamento. Bastam 10 minutos para que os earbuds se mantenham ativos por 2 horas. Aproveite-os durante uma caminhada na hora do almoço ou uma corrida no parque, ou seja, onde e quando você quiser.

Fones de ouvido sem fio para todos os momentos. (Fonte: Reprodução)

Fim do expediente e tudo o que você quer fazer é aquela janta perfeita, para depois relaxar. Está na hora de colocar a CONFIRA preferida em alto e bom som com a Soundcore Motion+.

Seus alto-falantes de alta resolução, com 30 W de potência e ampla frequência de graves e agudos, despertam sensações que você nem achava capaz de existirem. Com o Wave Equalizer, é possível ajustar as reproduções da maneira que você desejar por até 12 horas com uma única carga, proporcionadas pela bateria de 6,7 mil mAh.

Levá-la à beira da piscina ou ao chuveiro não tem perigo algum, já que a caixa é totalmente à prova de água. Conexão Bluetooth e USB-C também são parte da solução.

Alto e bom som com a Anker. (Fonte: Reprodução)

Não acaba por aqui

Esses foram apenas três aparelhos, mas você pode dar uma olhada em todos os outros disponíveis no AliExpress, já que a Anker também tem acessórios para tornar sua casa uma smart home — por meio de utensílios de segurança doméstica, projetores de vídeo, fones Bluetooth e caixas de som. É só clicar aqui e conferir.

Atenção: o cupom só é válido nos dias 29 e 30 de setembro. Por isso, não deixe para depois. E caso você queira ficar por dentro de todas as promoções da Aliexpress, não deixe de conferir a página especial da aliexpress no TecMundo! Lá estão esses e outros produtos com preços especiais que com certeza cabem no seu bolso, além de encontrar conteúdos sobre dicas de compras, lançamentos de novas mercadorias e vídeos mostrando mais de perto alguns dos itens mais interessantes do site.

Este conteúdo foi patrocinado por Aliexpress