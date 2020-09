3 filmes para estudar sobre desastres naturais

Desastres naturais sempre aparecem em provas de vestibulares e do ENEM – Exame Nacional do Ensino médio.

Desse modo, selecionamos três filmes entre histórias de ficção e baseadas em fatos reais. Todos podem ajudar você a compreender como esses fenômenos atingem o planeta Terra, mostrando a força que a natureza tem.

O dia depois de amanhã

O filme demonstra como o planeta sofrerá com as alterações climáticas, assim como elas têm potencial de mudar radicalmente a vida da humanidade.

No longa, a Terra passa por diversas tempestades, fazendo o planeta passar por uma nova Era glacial. Além disso, mostra diversas catástrofes, inclusive um tsunami, atingindo Nova Iorque, nos EUA.

Ademais, retrata como o aquecimento global está derretendo as calotas polares. E desse modo, interrompe o fluxo de calor nos hemisférios, podendo causar o resfriamento da Terra.

A narrativa consiste em demonstrar como é a violência da humanidade contra o meio ambiente que pode desencadear uma verdadeira fúria da natureza.

efeitos do aquecimento global, os fatores que corroboram para o mesmo, as substância que ajudam a alimentar a poluição ambiental, e como podem ser severas as alterações climáticas.

O Impossível

O filme retrata uma história real e conta a vida de uma família que sobreviveu ao tsunami que atingiu a Tailândia em 2004.

A onda de proporções gigantescas atingiu a região, deixando milhares de mortos. O longa demonstra o momento exato que a parede de água devastadora atinge o hotel onde a família que passava férias no país estava, destruindo tudo que vê pela frente.

O impossível é recheado de cenas que mostram como a força da natureza pode destruir tudo em questões de minutos, além de mostrar em detalhes como é formado um tsunami.

Twister

O filme foi lançado em 1996 e foi um grande sucesso de bilheteria. Conseguiu tirar altos suspiros do público com cenas impressionantes.

A saber, a trama consiste em mostrar dois cientistas rivais que pretendem colocar sensores no tornado, torcendo que os sensores adentre a tempestade.

Além disso, o longa exibe uma tempestade de grandes proporções e como estes fenômenos podem deixar um imenso rastro de destruição.

E então, o que achou das dicas? Os filmes sobre desastres naturais podem lhe ajudar nos estudos. Veja também um post sobre filmes sobre biologia.