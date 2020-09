3 motivos para assistir e 1 para passar longe · .

Com a proposta de descobrir receitas diferenciadas, Sabores Extremos com Gordon Ramsay atrai o telespectador que gosta de culinária exótica e cenários paradisíacos, mas decepcionará os telespectadores brasileiros em outros aspectos. Confira três motivos para assistir e um para passar bem longe do programa do canal NatGeo, que reprisará a atração neste sábado (12) em dois horários: às 14h05 e às 21h.

Enquanto tenta se desvincular da imagem de chef da “boca suja” famoso por maltratar cozinheiros no reality show Hell’s Kitchen com muitos xingamentos e palavrões, Ramsay visita países como Tasmânia, Indonésia e Noruega atrás de pratos que o façam atingir outro nível de excelência gastronômica.

Para isso, ele demonstra não ter amarras na hora de abraçar um lado mais Dora, a Aventureira na segunda temporada de Sabores Extremos, já que ele pula de helicóptero direto no mar, explora cavernas de morcegos atrás de camarões e até mergulha em águas gélidas.

Os primeiros episódios de fato são de encher os olhos do telespectador graças aos cenários paradisíacos de um mundo que ainda não enfrentava a pandemia da Covid-19. Veja três motivos para assistir ao Sabores Extremos:

Índios da Tasmânia fazem ritual com Gordon Ramsay no capítulo de estreia da 2ª temporada

Choque cultural

Como todo bom programa do NatGeo, Sabores Extremos explora bem a narrativa de choque cultural. Logo no primeiro episódio da segunda temporada, Gordon Ramsay participa de um ritual de purificação praticado por índios da Tasmânia. Apesar de expressar constrangimento ao ver os nativos dançando enquanto “o abençoam”, o chef observa tudo com muita curiosidade.

Prato feito pelo chef Ramsay com carne de canguru e molho de uísque com mel na Tasmânia

Culinária exótica

Para quem está acostumado a ver Rodrigo Hilbert fazendo pão no Tempero de Família, do canal GNT, pode ser interessante ver o cozinheiro britânico assar tiras de carne de canguru após aprender a pescar, tirar mel de colmeias e capturar lagostas em águas infestadas por tubarões. O resultado de tamanha aventura são pratos dignos de postagem no Instagram.

Praia paradisíaca na Indonésia, um dos países visitados pelo cozinheiro no Sabores Extremos

Paisagens bonitas

Com a pandemia do novo coronavírus, ficou difícil viajar pelo mundo, ainda mais com fronteiras fechadas e o risco de ser infectado. Sabores Extremos ajuda o telespectador explorador a matar um pouco a saudade de conhecer novos destinos, como praias paradisíacas na Indonésia, na Ásia. Neste episódio, Gordon entra em cavernas habitadas por morcegos atrás de camarões gigantes.

Gordon Ramsey vai a mercado de especiarias típicas em KwaZulu-Natal, na África do Sul

Motivo para fugir: ingredientes impossíves

Apesar de ser interessante assistir ao loiro rabugento sofrendo durante uma viagem de quadriciclo nas estradas lamacentas da Louisiana, nos Estados Unidos, só para colher folhas frescas e caçar sapos-touro e lagostins, será meio desanimador para o telespectador amante de culinária. Não há a menor chance de conseguir encontrar os ingredientes das receitas apresentadas em qualquer mercado no Brasil.

Sabores Extremos é transmitido pelo canal NatGeo às quartas-feiras, às 22h30, quando são exibidos os episódios inéditos. O programa é reprisado aos sábados, às 14h05 e às 21h; aos domingos, às 16h20; segundas, às 14h50; terças, às 19h30; e uma última reexibição às quartas, às 17h10.

Confira um teaser do programa:

