Divulgaram-se novas vagas de emprego para negros no fim deste mês com o evento “Afro Presença”, pelo Ministério Público do Trabalho.

Dessa forma, os candidatos que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir, a seguir, como participar da seleção. É uma iniciativa do MPT que destaca oportunidades para afrodescendentes.

Vagas de emprego para negros: 300 oportunidades em evento online

A princípio, o evento online, totalmente gratuito, vai estar aberto entre os dias 30 de setembro a 2 de outubro. São mais de 300 oportunidades aos candidatos, com vagas de analista e gerentes, além da participação em oficinas de recursos humanos, entrevista online, palestras e mesas de debates. Tudo isso para considerar os melhores candidatos.

Sendo assim, seu principal objetivo é incluir mais jovens negros no mercado de trabalho. Para participar, é necessário se cadastrar no site oficial. Uma ótima iniciativa, não é mesmo? Então, não perca essa oportunidade e se inscreva o quanto antes!

Uma dessas vagas pode ser do candidato que melhor se destacas na fase curricular e afins. Começar aderindo ao preenchimento do currículo é essencial. A preparação para entrevista também é ponto fundamental.

