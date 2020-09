4 características de ótimos alunos

De acordo com muitos professores, a recompensa de dar aulas é saber que tiveram a oportunidade de causar impacto na vida de um jovem. No entanto, deve-se dizer que nem todos os alunos possuem as mesmas características.

Há algumas particularidades que tornam certas pessoas estudantes ideais. Descubra a seguir quatro delas!

Eles questionam

A maioria dos professores deseja que os estudantes façam perguntas quando não entendem um conceito ensinado. Afinal, é realmente a única maneira de um professor saber se você realmente entende algo. Desse modo, se nenhuma pergunta for feita, o educador deve presumir que você aprendeu tudo.

Bons alunos não têm medo de fazer perguntas porque sabem que, se não entenderem um conceito específico, isso pode prejudicá-los mais tarde, quando essa habilidade for expandida.

Questionar costuma ser benéfico para a turma como um todo, porque é provável que, se você tiver essa pergunta, outros alunos tenham a mesma pergunta.

Eles trabalham arduamente

O estudante perfeito não é necessariamente o mais inteligente. Existem muitos possuem inteligência natural, mas não têm autodisciplina para aprimorar isso. Os professores adoram aqueles que optam por trabalhar duro, não importa qual seja seu nível de inteligência. Ou seja, possuem disciplina e se esforçam.

Os alunos que trabalham mais arduamente serão os mais bem-sucedidos na vida. Ser um trabalhador esforçado na escola significa concluir as tarefas a tempo, colocar o máximo de esforço em cada tarefa, pedir ajuda extra quando necessário, gastar tempo estudando para testes e questionários, e reconhecer os pontos fracos e procurar maneiras de melhorar.

Eles se envolvem

A maioria dos bons alunos se envolve nas aulas, assim como em atividades extracurriculares quando lhes são oferecidas.

Tanto as aulas convencionais quanto as atividades, a saber, fornecem tantas oportunidades de aprendizagem, mas que poucos conseguem enxergar. Às vezes falta incentivo, motivação, disciplina, entre outros problemas. Entretanto, há alunos que aproveitam ao máximo e isso os torna excelentes.

Eles solucionam problemas

Nenhuma habilidade tende a ser mais valorizada na vida, incluindo no campo acadêmico e profissional, do que a de ser alguém que soluciona problemas.

Os estudantes que possuem uma aptidão para resolução de problemas são poucos e distantes entre si nesta geração, em grande parte por causa da acessibilidade que eles têm à informação. Sobretudo aqui no Brasil.

Portanto, quando surgem alunos assim em sala de aula, os professores amam. Eles, inclusive, podem ajudar muito no desenvolvimento de outros alunos nessa habilidade.

E então, você acredita ser ou ter sido um bom aluno assim? Acha que falta algo nessa lista? Conte para a gente!

E leia outro artigo interessante – Como estudantes podem aprender com seus erros