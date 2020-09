4 desvantagens da má gestão do tempo para estudantes

Falta de planejamento e má gestão do tempo costumam fazer parte da experiência de muitos estudantes. No entanto, quando ocorre a longo prazo, torna-se um hábito – e daqueles bem prejudiciais.

As consequências de adiar os estudos, não entregar trabalhos no prazo e se perder em meio às tarefas, por exemplo, podem ser extremamente problemáticas, afetando diversas áreas da vida.

Veja os riscos de você não gerenciar o tempo.

Suas metas ficam mais distantes

Se você acha que estudar para o vestibular é chato, espere até ver o que acontece se você não passar por ter falhado em seu planejamento de estudos.

Reprovar pode criar uma série de problemas, incluindo sua queda de autoestima, o adiamento de sonhos, mais um ano de estudos, etc.

Você precisará urgente de uma gestão de tempo para conseguir estudar de forma efetiva para atingir suas metas.

Oportunidades perdidas

Aquele incrível programa de estudos no exterior ou aquela vaga no serviço público podem ser alcançados por você. No entanto, se você perder a data para a inscrição ou pagamento da taxa, por exemplo, perderá a oportunidade de tentar ambas as metas. Isso vale para muitos outros campos da vida.

Ficando para trás

Não tem certeza se você tem habilidades de planejamento fracas? Peça a si mesmo para se lembrar da última vez em que percebeu que se viu com tudo em dia: estudos, contas para pagar, trabalhos para entregar, cuidados com a saúde, com a casa, etc.

Se não foi recentemente, é provável que você esteja constantemente se desorganizando, sem gestão nenhuma de tempo.

Habilidades ruins de gerenciamento de tempo significam que você está sempre tentando recuperar o atraso e passando por estresse. E com tudo o que está acontecendo em sua vida universitária, por que adicionar mais estresse à mistura?

Sem tempo de ‘autocuidado’

Quanto ao fato de se sentir estressado, você pode cair nesse estado infeliz se não programar horários regulares para si mesmo – para recarregar as baterias, reenergizar-se, relaxar e até mesmo dormir o suficiente.

A falta de gerenciamento de tempo adequado significa que você não terá um plano para fazer sessões regulares para si mesmo. Ainda assim, você precisa de tempo para fazer coisas simples como alongamento, andar de bicicleta, limpar o quarto ou até mesmo a mesa, dançar, passear ou socializar com amigos.

E então, o que achou das dicas de gestão de tempo?

