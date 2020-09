4 dicas para enviar mensagens diretas eficientes no LinkedIn

Usar o InMail do LinkedIn pode ser uma das melhores alternativas para aumentar a sua rede de contatos na rede social corporativa e conseguir indicações para vagas de emprego. Porém, é preciso escrever as mensagens de uma forma atrativa, para chamar a atenção do destinatário.

Em entrevista ao Business Insider, a especialista em carreira interna do LinkedIn Blair Decembrele contou que enviar mensagens curtas pelo InMail, para quem você deseja interagir, pode ajudar a abrir muitas portas.

Com base em dados da plataforma, ela deu algumas dicas para usar o sistema de mensagens diretas, disponível para usuários premium, que tornam os seus recados mais atrativos e aumentam as chances de obter respostas.

1. Crie um título curto e atrativo

Ao preencher o campo “Assunto”, seja o mais direto possível. Segundo Decembrele, usar três palavras ou menos aumenta em 14% as chances de obter resposta de uma conexão potencial.

Frases criativas e “um pouco intrigantes” também incentivam o destinatário a abrir a mensagem.

2. Faça uma conexão pessoal

Você e a pessoa com quem deseja se conectar possuem algo em comum? Ter estudado na mesma faculdade, nascido ou vivido na mesma cidade são alguns exemplos.

Mencionar essas semelhanças aumenta em 10% a possibilidade de ser respondido.

O InMail pode ser uma importante ferramenta na hora de arrumar emprego.Fonte: LinkedIn/Reprodução

3. Mencione conexões mútuas

Observe a rede de contatos do destinatário e verifique se você e ele possuem contatos em comum. Encontrou? Citá-los no texto é um bom começo.

De acordo com Decembrele, a taxa de resposta sobe 27% quando isso acontece. Outro detalhe revelado por ela é que mais de 70% dos profissionais vão trabalhar em uma empresa onde têm conhecidos.

4. Escreva mensagens com menos de 100 palavras

Para finalizar, a executiva revelou que as mensagens com até 100 palavras têm muito mais chances de serem respondidas. Por outro lado, textos com 200 palavras ou mais possuem o efeito contrário.