4 dicas para melhorar a ortografia

Erros de ortografia fazem da sua escrita uma péssima porta de entrada para universidades. Além disso, pode deixar você de fora de vagas no serviço público também.

Embora possamos depender de tecnologias como corretores ortográficos para nos informar quando cometemos erros, há limites para o que a tecnologia pode fazer.

Ademais, na hora da prova não vale consultar dicionário ou aplicativo qualquer. Portanto, você precisa se valer de seu estudo urgentemente para parar com vícios de escrita e consertar as possíveis falhas.

Leia uma lista com técnicas e tente torná-las parte de sua rotina de estudos.

Faça uma lista de palavras problemáticas

Se houver certas palavras que você sabe que escreve – ou fala – incorretamente com frequência, faça para si uma lista de ortografia.

Pratique escrever essas palavras dez vezes cada, todos os dias, assim como fazia no ensino fundamental mesmo.

Além disso, você pode utilizar flashcards para praticar um pouco todas as noites e eliminar palavras quando sentir que as conquistou. Veja aqui algumas dicas nesse sentido – Flashcards: Como usar cartões de revisão para estudar

Aproveite aplicativos de ortografia

Você Pode Gostar Também:

Cada vez que você executa um corretor ortográfico e encontra uma palavra que você digitou incorretamente, copie e cole a palavra em um arquivo do seu computador ou tablet, por exemplo. Mais tarde, você pode adicioná-lo àquela lista que citamos anteriormente.

Ou seja, não demonize completamente os corretores ortográficos. Saiba utilizá-los ao seu favor para treinar sua ortografia.

Soletre as palavras

Soletrando as palavras que geram maior dificuldade de aprendizado faz com que você trabalhe sua memória. Naturalmente, você se lembrará de como a palavra soava quando você a soletrava corretamente. Então vai melhorando com o tempo.

Leia bastante e foque na ortografia

Muitas palavras se tornam familiares para nós porque as vemos com frequência. Quanto mais você lê, mais palavras verá e mais memorizará – mesmo que não perceba.

Use um lápis

Você pode marcar seus livros com marcas de lápis leves para indicar as palavras que gostaria de praticar. Lembre-se de voltar e apagar! Se você usar um Kindle, certifique-se de destacar e marcar as palavras que deseja praticar.

E então, você tem muitas dificuldades com ortografia? Leia também outro post que pode lhe ajudar a evitar erros clássicos de escrita.