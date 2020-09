4 estratégias simples para estudar para o ENEM

Quem se prepara para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) não tem uma rotina tranquila. Afinal, são inúmeras as matérias para aprender em meses, além dos temas da atualidade que precisam ser conhecidos.

Desse modo, dicas e estratégias de estudo que facilitem a vida desses estudante se mostram muito bem-vindas.

A seguir listamos quatro sugestões de como você pode se organizar melhor para estudar de maneira eficaz para o ENEM 🙂

1. Tenha uma meta específica para cada sessão de estudo

Em vez de apenas estudar ‘História’ ou ‘Matemática’, é importante planejar sessões de estudo. Decida exatamente o que você vai estudar e enfoque naquele único conceito, teoria ou área de assunto.

Estabeleça uma meta específica para trabalhar para manter seu tempo de estudo focado onde ele precisa estar. Um bom objetivo a ser definido é sentir-se confortável explicando uma ideia ou conceito a outra pessoa ou em voz alta em termos simples. Se você não consegue explicar algo de forma simples, provavelmente não entende bem o suficiente.

2. Pratique em simulados e provas

Ninguém gosta de exames simulados ou trabalhos práticos, mas eles são um método de estudo comprovado e eficaz.

Os estudos sugerem que aumentam a confiança, tornam os exames menos assustadores e, o mais importante, destacam áreas em que os alunos podem não ter conhecimento, o que lhes permite concentrar as sessões de estudo antes de fazer um exame de verdade.

3. Ter uma área de estudo designada

Os alunos têm melhor desempenho quando têm uma área de estudo designada – de preferência uma mesa – equipada com todas as ferramentas de que precisam, eliminando a chance de se distraírem.

Isso ajuda a focalizar a revisão e pode reduzir as distrações.

4. Ouça música instrumental – ou nada

Muitas pessoas juram que não podem revisar sem música, e todos nós fizemos isso. No entanto, estudos sugerem que o único gênero de música que realmente auxilia no aprendizado é a música clássica .

A pesquisa afirma que a música rítmica e repetitiva (pense em Pop, RnB, Hip-Hop, Drum and Bass) distrai nosso cérebro do processamento de informações. Embora possamos sentir que estamos nos concentrando melhor, na verdade não estamos absorvendo as informações. Pense em Bach e não em Lady Gaga ou Anitta 😛

E então, acha que essas dicas podem ajudar em seus estudos para o vestibular e ENEM?

