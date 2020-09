4 passos para se tornar expert em provas

Você sofre muito quando tem que fazer provas? No dia fatídico parece que seu coração sairá pela boca? As questões se embaralham em sua frente e não consegue ler com compreensão?

Isso pode acontecer também com quem estudou durante o ano inteiro e conseguiu ótimos resultados nos simulados.

Portanto, é essencial que você se prepare não só se dedicando ao conhecimento dos assuntos, mas também treinando a sua habilidade para quando estiver ali, realizando as provas.

Selecionamos algumas dicas de como você pode prestar atenção na hora de treinar para provas diversas e se tornar um expert.

Tenha autoconfiança

Bom, ter um desempenho ruim em uma prova, a saber, é diferente do que chegar para fazê-la extremamente nervoso (a).

De acordo com um estudo publicado no Journal of Psychoeducational Assessment descobriu que estudantes que se julgam eficientes em provas podem arruinar suas notas caso estejam com nível de estresse elevado.

Ou seja, sentimentos negativos podem ser o estopim para aquela nota baixa ou então a reprovação no concurso público, por exemplo. O sucesso vai além do domínio de todas as matérias cobradas na avaliação.

Acompanhe o tempo durante as provas

Uma das maneiras de se tornar um bom realizador de provas é ficar atento – e não preocupado – com o seu tempo. É apenas matemática. Você obterá uma pontuação mais baixa se tiver que se apressar no final porque foi muito disperso com seu tempo no início.

Antes das provas, reserve alguns segundos para calcular quanto tempo você tem por pergunta.

Por exemplo, se você tem 45 minutos para responder a 60 questões, então 45/60 = 0,75. 75% de 1 minuto são 45 segundos. Você tem 45 segundos para responder a cada pergunta. Se você perceber que está demorando mais de 45 segundos cada vez que responder, perderá pontos no final do exame, pois não terá tempo suficiente para dar o seu melhor às questões finais.

Você Pode Gostar Também:

Como resolver provas em menos tempo? Confira 5 dicas!

Leia longas passagens com eficácia

Entre os fatores que fazem você perder tempo e, além disso, reduzir a sua pontuação em provas são aquelas longas passagens de leitura e as questões que vêm logo após. Elimine-os de forma eficaz seguindo este procedimento:

Leia o título da passagem para saber de que assunto está lidando.

Percorra as alternativas associadas à passagem e circule frases ou palavras que sejam importantes em cada uma. Sim, isso é antes de você ler tudo.

Em seguida, leia a passagem rapidamente, sublinhando substantivos e verbos importantes conforme você avança.

Anote um breve resumo de cada parágrafo (duas ou três palavras) na margem.

Responda ao resto das perguntas de leitura.

Outras dicas bacanas:

Responder às perguntas fáceis primeiro – aquelas que se referem a uma parte da passagem – permite que você ganhe alguns pontos rápidos imediatamente. Sublinhar substantivos e verbos importantes à medida que você lê não apenas o ajuda a lembrar o que leu , mas também fornece um local específico para se referir quando estiver respondendo às questões mais difíceis. E resumir nas margens é a chave para entender a passagem em sua totalidade. Além disso, permite que você responda às perguntas do tipo “Qual era a ideia principal do parágrafo 2?” com mais segurança e rapidez.

Use as respostas para sua vantagem

Em provas de múltipla escolha, a resposta correta está bem na sua frente. A única coisa que você precisa fazer é diferenciar entre opções semelhantes para selecionar a correta.

Procure palavras extremas em respostas como “nunca” ou “sempre”. Normalmente, esse tipo de vocábulo desqualifica uma escolha porque eliminam muitas afirmações corretas.

Cuidado com os opostos também. O organizador da prova geralmente colocará o oposto exato da resposta correta como uma de suas escolhas, usando palavras muito semelhantes para testar sua capacidade de ler com atenção.

Tente inserir, além disso, respostas para questões matemáticas ou conclusões de frases para ver qual resposta pode caber em vez de tentar resolvê-la de uma vez. Você pode encontrar a solução muito mais rapidamente dessa forma!

E então, curtiu as sugestões para se ‘especializar’ em provas?

Leia também – Como se motivar e não procrastinar perto das provas