5 alimentos que potencializam o desempenho nas provas

Quer melhorar seu desempenho nas provas? Já pensou que o alimento que você come antes pode influenciar no resultado?

De acordo com algumas pesquisas científicas, há ingredientes que potencializam as funções do cérebro e, consequentemente, ajudam na agilidade, assimilação da memória, positividade, assim como foco e concentração.

Conheça os cinco mais indicados para você consumir antes daquele concurso, do ENEM ou então do vestibular.

Chá verde

Substância chave: polifenóis

Como ajuda nas provas: proteção do cérebro e melhora do humor

De acordo com a Psychology Today , os polifenóis, a substância de sabor amargo do chá verde, podem realmente proteger o cérebro do desgaste normal. É restaurador, o que ajuda no crescimento ao nível celular.

Além disso, o chá verde é conhecido por estimular a produção de dopamina, que é a chave para um estado mental positivo. E realmente, quando você vai fazer provas, você absolutamente deve ter uma atitude positiva sobre isso, ou você se condenará a questionamentos, preocupação e medo, o que não é uma boa pontuação.

Ovos

Substância chave: colina

Como ajuda nas provas: melhoria da memória

A colina, a substância semelhante à “vitamina B” de que nosso corpo precisa, pode ajudar seu cérebro a fazer algo em que é bom; lembre-se de coisas.

Alguns estudos descobriram que o aumento da ingestão de colina pode melhorar a memória, e as gemas estão entre as fontes naturais mais ricas e fáceis de colina. Portanto, embaralhe-os alguns meses antes do dia da prova para ver se isso o ajuda a lembrar como preencher um oval.

Salmão selvagem

Substâncias chave: ácidos graxos ômega-3

Como ajuda nas provas: melhoria da função cerebral

O ácido graxo ômega-3 DHA é o principal ácido graxo poli-insaturado encontrado no cérebro. Comer alimentos ricos em ômega-3, como o salmão selvagem, pode melhorar a função cerebral e o humor. E uma função cerebral melhorada (raciocinar, ouvir, responder, etc.) pode levar a uma pontuação mais alta na prova. Alérgico a peixes? Experimente nozes. Os esquilos não podem ter toda a diversão.

Chocolate amargo

Substâncias chave: flavonoides e cafeína

Como ajuda nas provas: Foco e concentração

Todos nós já ouvimos há algum tempo que, em pequenas quantidades, 75% de cacau ou chocolate amargo mais alto podem reduzir a pressão arterial e o colesterol por causa de suas poderosas propriedades antioxidantes dos flavonoides. Você não pode assistir ao noticiário sem ouvir alguma reportagem sobre isso, especialmente perto do Dia dos Namorados.

Mas um dos melhores usos do chocolate amargo vem de seu estimulante natural: a cafeína. Por quê? Isso pode ajudá-lo a concentrar sua energia. Mas cuidado. Muita cafeína vai te levar às alturas e pode realmente trabalhar contra você quando você se sentar para testar. Portanto, coma o chocolate amargo isolado – não o misture com café ou chá antes de fazer as provas.

Açaí

Substâncias chave: antioxidantes e ácidos graxos ômega-3

Como ajuda nas provas: função cerebral e humor

O açaí se tornou tão popular que parece clichê querer consumi-lo. Para quem precisa fazer provas, no entanto, os níveis incrivelmente altos de antioxidantes podem ajudar a fluir o sangue para o cérebro, o que significa, em suma, que funcionará melhor. E, como o açaí tem uma tonelada de ômega-3, ele também afeta o seu humor, então você terá mais confiança em suas habilidades ao trabalhar em seus complexos problemas matemáticos.

Então, no dia da prova, por que não experimentar uma xícara de chá verde, uns ovos mexidos misturados com salmão defumado e um smoothie de açaí seguido de um pedaço de chocolate amargo? Pior cenário? Você teve um café da manhã saudável. Melhor cenário possível? Você melhora sua pontuação na prova.

