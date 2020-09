5 bons hábitos de estudo para quem faz EAD

Bons hábitos podem transformar a vida de estudantes de ensino a distância (EAD). Afinal, adaptar-se à rotina de aprendizagem remota não é nada fácil, assim como não acontece do dia para a noite.

E com a pandemia do novo coronavírus, o Brasil e o mundo viu a tendência de estudar online aumentar vertiginosamente. Muitas pessoas agora buscam graduações e demais cursos EAD para acrescentar à formação acadêmica.

Esse é o seu caso? Que tal então conferir dicas de como você pode agir estudando a distância? Acompanhe!

Hábito 1: Ter seus próprios prazos

Obviamente, colocar seus prazos em um cronograma de estudos é um bom começo. No entanto, há necessidade de lidar com os prazos, principalmente em relação aos seus outros compromissos fora do estudo.

Para não entrar em conflito na agenda, ajuste seus prazos de entrega de acordo. Tente entregar seus trabalhos dias antes do deadline, por exemplo.

Hábito 2: Manter uma programação (e cumpri-la)

Antes das aulas, elabore uma planilha com tudo aquilo que pretende fazer junto aos seus estudos EAD. Coloque o tempo que vai destinar para estudar para as matérias – além das aulas -, quais serão as lições, assim como os compromissos triviais, por exemplo, almoço ou exercícios físicos.

Seja realista: se você trabalha melhor estudando em intervalos curtos, não coloque todo o seu tempo de estudo em um único bloco de um dia inteiro.

Hábito 3: Admitir quando você precisa de ajuda

Em uma sala de aula tradicional, o professor precisa apenas olhar para uma multidão de rostos confusos para saber que uma parte do público não entendeu muito bem, permitindo que eles façam ajustes no material na hora.

Nas aulas EAD, no entanto, eles não saberão a menos que seja explicitamente informado. Nunca tenha medo de solicitar esclarecimentos se você não entendeu parte ou todo o conteúdo e, em vez disso, veja seu contato como uma oportunidade: construa um relacionamento com seus tutores ou líderes de módulo e eles serão capazes de rastrear suas necessidades de estudo com mais facilidade.

Hábito 4: Preparando um espaço (e preparando-se)

Encontre um local silencioso com uma mesa, boa iluminação e conexão de Internet para suas aulas EAD fluírem melhor. Certifique-se de ter uma boa cadeira de escritório e de que tudo está configurado com um padrão ergonômico adequado. Mantenha as coisas arrumadas e tenha o armazenamento necessário para permitir a limpeza.

Um dos maiores desafios do aluno EAD é que sua principal ferramenta de aprendizagem (ou seja, seu PC / notebook) também é um ponto de acesso para todas as distrações imagináveis.Portanto, se esforce para não transformar seu ambiente de estudo em um verdadeiro ‘playground’ repleto de apps, mensagens, redes sociais, etc.

Aposte nos bloqueadores desses sites que geralmente distraem e deixe o smartphone longe enquanto estuda.

Hábito 5: Ferramentas online

Um bom hábito para quem estuda EAD é aproveitar ao máximo as ferramentas úteis que a internet proporciona.

Há inúmeros serviços gratuitos disponíveis para organizar os estudos, criar e compartilhar projetos, reunir-se com colegas, entre tantas outras atividades necessárias.

Por exemplo: Google Drive, Google Docs, Google Meet, Zoom, Trello,

E então, como está sendo o seu estudo EAD? Use as dicas para maximizar o seu aprendizado mesmo a distância.