135 pessoas se registraram para candidatura a vereador

O Tribunal Superior Eleitoral – TSE, através do seu sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais apontou até o fechamento dessa matéria, sábado, 26 de setembro, 08h, o nome de cinco candidatos que vão concorrer à prefeitura de Penedo.

Até o momento os candidatos são:

DR TICO – FRANCISCO SOUSA GUERRA – Republicanos – Coligação: RENOVAÇÃO E UNIÃO POR PENEDO

IVANA TOLEDO – IVANA FORTES PEIXOTO TOLEDO – PP – Coligação: CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

JÚNIOR – IVANILDO FLORÊNCIO DE MORAES JÚNIOR – Cidadania – Partido: CIDADANIA

NELSINHO – ANTÔNIO NÉLSON OLIVEIRA DE AZEVEDO FILHO – PSDB – Coligação: PRA FAZER MELHOR

RONALDO LOPES – RONALDO PEREIRA LOPES – MDB – Coligação: PENEDO DAQUI PRA FRENTE

Vale salientar que todos esses ainda estão em situação de “Aguardando julgamento”, mas devem ser confirmados para a disputa eleitoral.

VEREADORES

Penedo até o momento tem 135 candidaturas que deverão tentar as 15 vagas na Câmara Municipal de Penedo. É importante ressaltar que desses 15 vereadores, três deles já não irão mais retornar. Nelsinho, por ser candidato a prefeito; João Lucas, por estar candidato a vice-prefeito; e Mano da Caçamba, que resolveu este ano não concorrer nestas eleições.

(Confira a lista completa dos candidatos)

ÚLTIMO DIA

Sábado é o último dia para os partidos políticos e as coligações apresentarem à Justiça Eleitoral, até as 19h, o requerimento de registro de seus candidatos, sendo possível a transmissão via internet até as 8h. O prazo está previsto na Lei nº 9.504/1997, artigo 11, caput.