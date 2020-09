5 destinos para estudar no exterior com preços acessíveis

Quando você pretende estudar no exterior, as taxas e o custo de vida são um fator importante que você deve considerar.

Embora o custo não deva ser a única razão pela qual você escolhe estudar em um determinado país, o estudo acessível pode tornar sua jornada educacional mais agradável.

Você precisará estar ciente do custo de suas mensalidades, assim como de acomodação, transporte público e mantimentos. Além disso, você pode ter que pagar por seguro saúde e visto, quando aplicável.

Abaixo você conhece uma lista com cinco países que oferecem grande valor para a educação, contudo, que possuem um excelente custo x benefício. Ou seja, alto nível de ensino sem falir você.

1. França

A França é o lar de muitas instituições de alto nível. A França tem o orgulho de ter 17 instituições no ranking das 500 melhores da QS World University em 2020. Tanto nas universidades privadas quanto nas públicas as mensalidades são razoáveis, tornando o ensino superior na França acessível para estudantes internacionais.

A saber, a França não oferece apenas taxas de visto e custos de vida acessíveis, mas também um país com excelente reputação acadêmica. É forte nas áreas de graduação e pós-graduação. A França seria uma escolha fantástica para um estudante internacional que busca obter um diploma reconhecido em um país culturalmente diverso.

2. Alemanha

Um dos destinos mais populares para estudantes internacionais, a Alemanha é o lar de universidades mundialmente conhecidas. Há 29 universidades alemãs no QS World University Rankings das 500 melhores.

Embora o custo de vida na Alemanha possa ser mais alto do que em outros países, a educação de alta qualidade e as taxas de ensino razoáveis fazem dela uma ótima escolha para um estudante internacional. Na verdade, a mensalidade pode ser gratuita para muitos alunos e pode ser o seu caso. Existem muitas bolsas de estudo disponíveis, portanto, se você estiver cauteloso com o custo, poderá se beneficiar com uma delas.

Além de uma sólida reputação em oportunidades de pesquisa e pós-graduação, as instituições alemãs também são conhecidas por suas instalações modernas e professores com visão de futuro. Um diploma obtido na Alemanha é reconhecido em todo o mundo e seria respeitado por futuros empregadores como o quarto maior país anfitrião de estudantes internacionais em todo o mundo.

3. Itália

A Itália é o lar de algumas das universidades mais prestigiadas do mundo e oferece educação de alta qualidade a preços acessíveis. A saber, ela tem 12 instituições no ranking da 2020 QS World University Top 500.

Você Pode Gostar Também:

O país possui a Universidade de Bolonha, fundada em 1088. Nada menos do que a universidade mais antiga do mundo ainda em funcionamento.

Além de sua proeza educacional histórica, a Itália também tem custo de vida abaixo da média. Essa combinação de excelente educação, assim como preços menores torna a Itália o destino perfeito para qualquer estudante internacional.

4. Malásia

Um país que experimentou rápido desenvolvimento nos últimos anos é a Malásia. Apesar de só recentemente se tornarem populares para estudar, as universidades do país têm ganhado reconhecimento em todo o mundo.

Já existem 7 instituições malaias no QS World University Rankings 2020 e uma entre as 100 melhores. A saber, as instituições na Malásia evoluíram e modernizaram rapidamente o sistema educacional. Eles agora se equiparam e até superam outros países como líderes globais em setores-chave.

Com uma longa e fascinante história multicultural, a Malásia oferece oportunidades para estudantes internacionais obterem uma educação de alta qualidade em um país interessante e culturalmente inclusivo. Seria a escolha perfeita para qualquer aluno que deseja continuar seus estudos em um país em desenvolvimento que é líder em crescimento industrial, assim como com estabilidade política.

5. Espanha

Com cerca de 85.000 estudantes internacionais optando por estudar na Espanha a cada ano, atende pessoas de todo o mundo. Assim como é um dos maiores países europeus, também se apresenta como um destino popular para turismo e de estudos. Além disso, possui preços mais acessível.

Os estudantes internacionais pagam taxas um pouco mais altas, mas ainda assim razoáveis. Há 12 instituições espanholas no ranking das 500 melhores do 2020 QS World University.

A longa e rica história do ensino superior na Espanha remonta aos tempos medievais e às instituições modernas de hoje. A educação de alta qualidade juntamente com a massa de oportunidades neste país diverso e multicultural torna a Espanha um destino fantástico para qualquer estudante internacional.

Seu destino preferido para estudar no exterior compõe a lista? Não? Então deixe um comentário a seguir falando o lugar que almeja ir.