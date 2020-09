5 dicas de linguagem corporal para mandar bem na entrevista de emprego

A linguagem corporal é uma forma não-verbal de comunicação. Desse modo, consiste no conjunto de elementos relacionados ao corpo humano, como postura, gestos e expressões faciais, por exemplo.

Em uma entrevista de emprego a linguagem corporal do candidato é muito observada pelo recrutador e pode dizer muito sobre o profissional. Ou seja, sua postura e comportamento gestual pode interferir positiva ou negativamente. Confira aqui cinco dicas de como usar sua postura a seu favor em entrevistas de emprego!

1. Seja formal ao se apresentar

Primeiramente, é preciso estar atento desde o momento da apresentação. Mantenha a formalidade ao se apresentar e cumprimente o recrutador com um aperto de mão usando a mesma intensidade que ele. Além disso, lembre-se de manter um tom de voz adequado, não muito alto, nem muito baixo, para evitar demonstração de nervosismo.

2. Tenha cuidado com a postura

A postura também pode dizer muito sobre a personalidade de uma pessoa e sobre o seu perfil profissional. Então, mantenha a postura ereta, com os ombros pra trás. Ademais, ao sentar-se, evite ficar curvado, pois essa atitude pode transparecer desleixo ou desinteresse pelo assunto abordado na entrevista.

3. Preste atenção aos gestos das mãos

É normal gesticularmos durante a fala e isso pode ser bastante positivo para a apresentação. No entanto, muitos gestos com as mãos, ao invés de disfarçar o nervosismo, só o torna ainda mais visível. Desse modo, tenha moderação ao gesticular enquanto fala. Além disso, evite ficar durante toda a entrevista segurando os braços da cadeira, sua pasta ou bolsa, ou qualquer outro objeto. Isso pode demonstrar certa tensão e ansiedade.

4. Mantenha contato visual

Demonstrar segurança numa entrevista de emprego através da linguagem corporal ajuda o candidato a ganhar pontos positivos. Desse modo, o contato visual é muito importante. Ao falar com o recrutador, mantenha contato visual com ele. Não é necessário olhar fixamente nos olhos dele, pois pode parecer até intimidador, mas evite vagar o olhar pela sala enquanto fala com o recrutador.

5. Controle suas reações

Por fim, tenha cuidado com suas reações. Ao responder as perguntas, evite mudanças no tom de voz, evite rir alto e mantenha o ritmo da sua respiração, mesmo que esteja nervoso. O entusiasmo também pode atrapalhar nesse momento. Então, o mais adequado é manter a calma e não perder a atenção ao que fala verbalmente e através do corpo.

