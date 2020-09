Para obter bons resultados nos estudos a organização é indispensável. Contudo, muitos estudantes têm dificuldade de organizar o dia a dia para a gestão do tempo e das atividades de estudo.

Por esse motivo, apresentamos 5 dicas de organização para potencializar seus estudos, confira!

1. Mantenha um quadro de estudos

Primeiramente, crie um quadro de acompanhamento de estudos ou mesmo um planilha. Essa é a forma mais prática de observar sua progressão nas disciplinas. Além disso, é possível organizar os assuntos por dia da semana, por mês ou como você preferir, de modo a contemplar o conteúdo programático do seu exame ou curso.

2. Tenha pastas separadas

Outro ponto muito importante é manter pastas separadas por disciplina, sejam as pastas de materiais impressos ou mesmo pastas virtuais no seu computador. Com a organização por disciplina ou tipo de material, você terá mais facilidade e mais agilidade durante os estudos.

3. Organize seu tempo de estudo em atividades

A gestão do tempo é crucial para se organizar melhor e obter bons resultados. Desse modo, tenha todo o planejamento do seu momento de estudo anotados em um cronograma ou em um caderninho reservado para isso. Assim, você poderá separar seu tempo de estudo em atividades, como leitura, fichamentos, resolução de questões e outras.

4. Estabeleça prioridades e metas

É importante também estabelecer suas prioridades e metas de estudo. Então, para isso, analise suas demandas e a partir delas decida o que é mais importante. Além disso, anote suas metas no quadro de estudo e confira todos os dias para não se esquecer dos objetivos que deve alcançar.

5. Organize seu local de estudo

Por fim, além de sistematizar seu tempo, material e metas, você precisa ter organização também no ambiente em que você realiza suas atividades de estudo. Então, não se esqueça de criar um ambiente adequado para isso. Busque um local ventilado, com boa iluminação e que, principalmente, tenha pouca interferência externa. Assim, além da organização, você ainda terá maior concentração para estudar.

