5 dicas para aperfeiçoar seu estudo de língua estrangeira

O ambiente de imersão é o mais adequado para aprender um novo idioma, contudo, poucas pessoas têm essa oportunidade. Assim, estudar uma língua estrangeira nem sempre é fácil. Além disso, após determinada idade o aprendizado se torna ainda mais complicado.

Desse modo, apresentamos cinco dicas de como tornar seu aprendizado de língua estrangeira mais divertido e eficaz. Confira abaixo!

1. Ouça músicas

Ouvir músicas na língua que você deseja ou precisa aprender é uma excelente forma de aumentar seu vocabulário. Além disso, você pode treinar interpretação de texto e conhecer a entonação correta de muitas palavras. Então, além de escutar as músicas, busque compreendê-las e cante junto!

2. Leia contos de fadas

Outra ótima forma de treinar interpretação de texto e adquirir vocabulário de uma forma divertida e fácil é através dos contos de fadas. Por serem “universais”, os contos de fadas são amplamente conhecidos em diversas culturas e têm tradução para diversas línguas. Ou seja, você já conhece a história e terá facilidade de compreender enquanto adquire novas palavras da língua estrangeira que é o seu alvo.

3. Já pensou em Journaling?

A prática de journaling é pouco difundida no Brasil, mas consiste em manter um caderno de textos escritos, como um diário, por exemplo. Ao manter um journal, você pode escrever frases de música, textos curtos, poemas, listas, ou um diário pessoal em outra língua. Isso é ótimo para treinar sua escrita na língua estrangeira, desenvolvendo, desse modo, elementos como vocabulário, gramática e adequação textual.

4. Invista em redes sociais

Há diversas redes sociais, como o Tandem, por exemplo, que permitem que você entre em contato com falantes nativos da língua estrangeira que deseja aprender. Através das redes sociais você poderá tirar dúvidas com aqueles que dominam a língua perfeitamente. Assim, vale a pena investir e entrar em contato para realizar trocas de conhecimento e cultura com essas pessoas.

5. Informe-se

Por fim, mantenha-se informado sobre os assuntos do momento no mundo, mas sempre a partir de fontes da língua estrangeira que você está aprendendo. Busque sites de notícias, jornais e revistas digitais no idioma e leia diariamente as notícias. Além de se informar, você poderá debater melhor sobre os temas do momento em outro idioma, isso poderá te ajudar a se comunicar com os nativos, por exemplo, como na dica anterior.

