5 dicas para criar Reels no Instagram

Recurso mais recente do Instagram, o Reels foi lançado no início de agosto como um concorrente do TikTok e já está dando o que falar. Os leitores do TecMundo já aprenderam como utilizar a nova ferramenta; a questão agora é: como criar bons Reels no Instagram para impressionar a galera?

Além de encantar os amigos, ou vender produtos, é bom ficar ligado pois o Instagram está dando destaque para os produtores que já começaram a usar a nova ferramenta. Vejam uma lista com as principais dicas, e coloque o seu vídeo entre os tops do Insta.

Essa é a hora de criar

Por ser um formato recente no Instagram, os novos conteúdos do Reels estão tendo uma grande visibilidade. É a hora de sair do aprendizado e ousar. Procure criar conteúdo que “converse” com as pessoas que você quer atingir.

Se você tem perfil público e pretende expandir a sua marca, esteja atento ao seu público-alvo e não utilize as mesmas fórmulas que você utilizava nos Stories. O Reels permite a realização de vídeos mais divertidos e enérgicos, que podem ser compartilhados no feed “Explorar” para atingir pessoas que ainda não seguem o seu perfil.

Explore o storytelling

Para que alguém se interesse pela sua história, ela precisa ser bem legal, mas naturalmente ter um enredo curto. Uma das vantagens de ter apenas 15 segundos disponíveis é que suas mensagens têm que ser enxutas, engraçadas, reflexivas, e consigam despertar interesse.

https://www.instagram.com/reel/CCE-QYKHNb5/?utm_source=ig_embed

Abuse dos filtros

Um dos recursos já utilizados nos Stories, os filtros e a Realidade Aumentada (AR) assumem um papel muito importante no Reels. Eles não funcionam apenas para te deixar bonitinho ou bonitinha. Num vídeo de 15 segundos, esses recursos, embora ainda não tão sofisticados quanto os do TikTok, funcionam como efeitos especiais no seu enredo.

https://www.instagram.com/reel/CCEu5JihCIU/?igshid=7ymei3ovqcrz/?utm_source=ig_embed

Inspire-se no TikTok

Não é segredo para ninguém que o Instagram criou o Reels para concorrer diretamente com a rede social chinesa. Então, se você está começando a produzir conteúdo para o Reels, aprenda com o que está rolando no TikTok. Muitos influenciadores estão fazendo isso, e muitos artistas consagrados já estão criando vídeos no formato Tik.

https://www.instagram.com/reel/CCHlUg_h77H/?utm_source=ig_embed

Nesse exemplo, ju_martell subiu para o Reels um vídeo feito do TikTok

Mostre seus produtos ou serviços

Se você usa o Instagram para alavancar o seu negócio, o Reels funciona como uma excelente vitrine virtual para exibir seus produtos, serviços, ou conteúdos. Para isso, os vídeos deverão ter um formato teaser, para deixar o público animado e despertar sua curiosidade.