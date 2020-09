5 dicas para escrever melhor

A escrita é sempre cobrada em concursos e vestibulares. No entanto, muitos estudantes temem a avaliação de seus textos e reconhecem a necessidade de escrever melhor.

Desse modo, apresentamos aqui cinco dicas de como escrever melhor e, consequentemente, se sentir mais seguro em provas discursivas e outras ocasiões em que você precise desenvolver um texto escrito.

1. Leia muitos textos e livros

A leitura de diversos livros e textos, sejam de jornais, revistas ou histórias em quadrinho, ajuda a aumentar o vocabulário. Assim, além de você aprender a escrever e usar novas palavras, será mais fácil de internalizar regras de acentuação e pontuação. Além disso, com a leitura você perceberá formas de encaminhar um texto mantendo a coesão e a coerência textual.

2. Escreva à mão

Com o advento dos dispositivos móveis, cada vez menos escrevemos no papel. Contudo, exames como vestibulares, Enem e concursos exigem que você escreva à mão. Desse modo, além de se preparar de forma mais adequada para esses exames, você terá mais concentração na escrita do que quando escreve em tela.

3. Evite o “internetês” nas redes sociais

Mesmo quando você estiver interagindo na internet é bom evitar usar abreviações ou escrever incorretamente só porque “ninguém se importa” ou porque aparentemente sua escrita não está sendo avaliada. O uso habitual do internetês diminui sua prática de boa escrita e deixa você despreparado para lidar com as regras da linguagem formal. Então, mesmo na internet tenha atenção com a acentuação e a ortografia das palavras. Além disso, busque pontuar adequadamente suas frases em observância às regras sintáticas.

4. Leia seus textos em voz alta

Outra dica crucial para escrever melhor é ler em voz alta o que você escrever. Assim, além de observar se você empregou a pontuação correta, poderá fazer correções caso haja muita repetição de palavras, cacofonias ou rimas indesejadas. Aproveite esse momento de leitura para analisar se o seu texto está claro e cumpre o objetivo desejado.

5. Desabilite o corretor ortográfico

Por fim, evite usar o corretor ortográfico no seu programa de escrita de texto no computador ou no teclado do seu smartphone. A ideia é se tornar independente na escrita e ir buscar em outros meios a resposta para possíveis dúvidas de ortografia. Assim, você se tornará independente do seu corretor e aprimorará sua habilidade de escrita.

