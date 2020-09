5 dicas para ir bem em prova da escola

As provas da escola fazem parte da rotina de alunos de qualquer nível do ensino, do fundamental ao médio. Cada escola avalia de uma maneira, claro, mas os testes individuais são os mais aplicados.

De qualquer modo, a preparação para as provas deve ser encarada como algo importante pelas crianças e os jovens.

Há algumas maneiras de se motivar a estudar com antecedência, assim como dos pais incentivar os seus filhos. Reunimos algumas delas a seguir. Confira!

1. Não tente amontoar os estudos

Nesse caso, é hora de uma mudança. Os alunos bem-sucedidos normalmente distribuem seu trabalho por períodos mais curtos e raramente tentam agrupar todos os estudos em apenas uma ou duas sessões.

Se você deseja se tornar um aluno bem-sucedido, precisa aprender a ser consistente em seus estudos e ter períodos regulares, porém mais curtos.

2. Planeje quando você vai estudar para a prova

Os alunos bem-sucedidos agendam horários específicos ao longo da semana em que vão estudar – e então seguem seus horários. Os alunos que estudam esporadicamente e por capricho normalmente não têm um desempenho tão bom quanto os alunos que têm um cronograma de estudo definido.

Mesmo que você esteja em dia com seus estudos, criar uma rotina semanal, onde você reserva um tempo alguns dias por semana para revisar suas anotações, por exemplo, garante que você desenvolva hábitos que lhe permitirão ter sucesso em sua educação a longo prazo.

3. Faça seu plano de estudo consistente para a prova

Não só é essencial que você planeje quando vai estudar para a prova, como também é importante que você crie uma rotina de estudo diária consistente até o dia fatídico. Quando você estuda no mesmo horário todos os dias, o estudo se tornará uma parte regular da sua vida.

4. Cada tempo de estudo com um objetivo específico

Só estudar sem orientação não é suficiente. Você precisa saber exatamente o que você precisa realizar durante cada sessão de estudo. Antes de começar a estudar, estabeleça uma meta que dê suporte a sua meta acadêmica geral. Como memorizar 30 palavras de vocabulário para se sair bem na prova de inglês, por exemplo.

5. Nunca evite o estudo planejado

É fácil e comum adiar a sessão de estudo para a prova por falta de interesse no assunto porque você tem outras coisas que precisa fazer ou simplesmente porque a tarefa é difícil.

Alunos bem-sucedidos não procrastinam o estudo. Se você atrasar sua sessão de estudos, seus estudos se tornarão muito menos eficazes e você poderá não realizar tudo o que precisa. A procrastinação também leva à pressa, e a pressa é a causa número um dos erros.

