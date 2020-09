5 filmes para estudar e saber mais sobre literatura brasileira

Assistir a filmes é uma ótima forma de se preparar para as questões de literatura brasileira e relembrar as obras que há tanto tempo você leu. Além disso, há diversos filmes que, além de serem baseados em importantes obras literárias brasileiras, são muito fiéis às obras.

Desse modo, é uma ótima pedida para quem quer relembrar a obra ou não tem tanto tempo para ler todo o livro. Então, selecionamos cinco filmes perfeitos para ajudar você estudar a literatura brasileira, confira!

1. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel (1979)

Iracema é um filme que tem como base o romance homônimo de José de Alencar. Assim, a trama conta a história de amor entre o soldado português Martin e a índia Iracema, filha do Pajé de uma grande tribo nativa. O filme segue fielmente a obra de José de Alencar, que é um dos principais livros do Romantismo brasileiro.

2. Policarpo Quaresma, Herói do Brasil (1988)

Já a nossa segunda dica é um filme baseado no romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, obra de Lima Barreto. O filme, assim como o livro, conta a história do sonhador Policarpo, um visionário que ama o seu país e deseja vê-lo tão grandioso quanto ele acredita que o Brasil pode ser. O seu patriotismo chega a beirar a loucura.

3. Vidas Secas (1963)

Você Pode Gostar Também:

Baseado em romance homônimo de Graciliano Ramos, este filme recebeu indicação à Palma de Ouro. O filme é ambientado no sertão, sendo fiel ao livro. Assim, mostra a vida de Fabiano e de sua família na busca por melhores condições de vida no sertão. O filme é do período da literatura regionalista do Modernismo, então é ótimo para estudar elementos do movimento literário.

4. Memórias Póstumas de Brás Cubas (2001)

Memórias Póstumas de Brás Cubas, por sua vez, ganhou um tom mais cômico. O filme retrata a história de Machado de Assis com o mesmo título. Assim, o longa traz a história de Brás Cubas, homem morto que aproveita a oportunidade para falar sobre tudo aquilo que não pôde falar durante a vida.

5. Capitães da Areia (2011)

Por fim, inspirado em romance homônimo de Jorge Amado, Capitães da Areia é um ótimo filme para visualizar as imagens e os cenários da obra literária. Assim, o longa retrata a história do bando de meninos em situação de rua que sobrevivia a partir de pequenos furtos realizados nas ruas de Salvador. Com um roteiro fiel, é uma boa opção para conhecer mais sobre a obra prima de Jorge Amado.

E aí? Gostou das dicas? Então deixe aqui o seu comentário.

Clique aqui para conferir mais dicas.