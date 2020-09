5 livros de romance que vale a pena conhecer

Os livros contam histórias que despertam a nossa imaginação e mexem com os nossos sentimentos. Assim, os livros nos encantam, emocionam, assustam e nos fazem viajar no tempo, através de outras épocas. Também nos permitem mergulhar em outros mundos e refletir sobre a nossa própria realidade a partir de universos fictícios.

Nesse sentido, um dos gêneros literários mais populares é o romance. Este gênero é marcado por longas histórias, com personagens, enredo e temporalidade bem definidos. Desse modo, há romances para todos os gostos e eles estão sempre presentes nas provas de vestibulares.

Selecionamos, então, 5 clássicos indispensáveis para quem adora embarcar uma aventura apaixonante!

1. Úrsula, de Maria Firmina dos Reis

Um dos principais clássicos da literatura brasileira, Úrsula não é apenas o primeiro romance abolicionista da nossa literatura, mas é também o primeiro da literatura afro-brasileira, entendida como produção de autoria afrodescendente que tematiza a negritude a partir de uma perspectiva interna.

2. O amor nos tempos de cólera, de Gabriel García Márquez

Este é um dos principais livros de Gabriel García Márquez. Um homem se apaixona pela trança de uma menina de família. O idílio dura algumas cartas, mas ao conhecer seu admirador, a moça rejeita-o e casa com outro. O amor, porém, persiste e dura a vida inteira.

3. O morro dos ventos uivantes, de Emily Bronte

Lançado em 1847 e escrito por Emily Bronte, o romance conta a história intensa de Catherine e Heathcliff, um dos casais mais famosos da literatura. Assim, o livro narra sobre amores impossíveis, vingança, loucura e obsessão. Além disso, apesar de ser um clássico, a obra agrada diversos gostos e surpreende os leitores modernos.

4. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, de Benjamin Alire Sáenz

Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo é um livro juvenil e de narrativa leve, escrito por Benjamin Alire Sáenz. O romance conta a história de dois adolescentes, Aristóteles e Dante, que no início parecem ser muito diferentes, mas acabam encontrando no amor e na amizade vários pontos em comum que os ajudam a desvendar mais sobre eles mesmos e sobre a vida. Desse modo, o livro nos ajuda a compreender nossas emoções e nos inspira a ser quem somos, sem medo disso.

5. Dom Casmurro, de Machado de Assis

Por fim, trazemos um livro de Machado de Assis. Considerado um dos romances mais famosos do mundo, Dom Casmurro é uma das obras mais conhecidas do autor. O romance é narrado pelo ponto de vista Bentinho, que narra sua história de amor com Capitu. O tema principal do livro são as supostas traições de Capitu com o melhor amigo de Bentinho, Escobar.

