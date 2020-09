5 Maneiras de Operar Forex no Brasil com Análise Fundamentalista

Brasileiros estão se especializando mais nas diferentes formas de analisar o mercado Forex.

Uma análise fundamentalista busca enxergar os alicerces de um ativo, projetando o quanto ele valerá no futuro, para então tomar decisão de compra ou venda. Parece completamente oposto ao que se busca nas operações de trading com Forex, e muitos realmente pensam que é assim.

Aos que ainda não estão por dentro do assunto do momento, Forex é um nome estilizado para o mercado de moeda estrangeira. Em vez de negociar títulos públicos, ações ou cotas de fundos, os chamados traders negociam um par de moedas (Real e Dólar, por exemplo) e tentam lucrar com a diferença.

Então, em vez de tentar adivinhar pelo andar do gráfico, há quem prefira ter maior segurança baseando sua decisão de compra ou venda em fatores fundamentalistas. Por isso, é importante conhecer quais são eles e como influenciam o mercado de trading de Forex que tem permitido a tantos brasileiros se aproveitarem da alta variação cambial.

Quais são os Fundamentos que movem o Mercado Forex?

De forma resumida, os itens que podem movimentar de forma significativa o mercado de câmbio são esses abaixo, que serão mais bem explicados em seguida:

Decisões de Bancos Centrais

Notícias Econômicas

Eventos Geopolíticos

Desastres Naturais

Movimentações em Outros Mercados

Decisões de Bancos Centrais

Com o poder de gerenciar as políticas monetárias de uma nação, os bancos centrais influenciam todos os mercados abertos. Geralmente, vale a pena ficar de olho em mudanças na taxa de juros, ou mesmo na recente nota de 200 reais – o impacto da sua introdução pode ir muito além do que aparenta.

Por conta de sua importância, o que também é o motivo de serem o primeiro item na lista, as decisões de bancos centrais são amplamente divulgadas e até mesmo especuladas ao redor do mundo.

Notícias Econômicas

É claro que as decisões de bancos centrais são do espectro econômico, mas nesse caso nos referimos à liberação de indicadores econômicos como o PIB, o IPCA e os dados de desemprego. Como o mercado Forex é baseado na variação de valores de moedas estrangeiras, é preciso ir além das informações nacionais.

Eventos Geopolíticos

Os brasileiros possuem experiência no quanto a instabilidade política pode impactar o cenário econômico. Por isso, decisões políticas que interfiram no risco fiscal de um país – como é o caso atual do Brasil – tendem a balançar a cotação do Real. Ao mesmo tempo, um encontro ou desentendimento entre líderes de grandes nações também pode influenciar de todas as formas o mercado financeiro.

Desastres Naturais

As áreas e negócios afetados por um desastre natural podem levar a um efeito dominó, afetando toda a economia. Diferentemente dos primeiros itens da lista, esse impacto tenderá a ser sempre negativo. Um bom exemplo é a atual pandemia de Covid-19, sendo já considerada juridicamente um desastre natural.

Movimentações em Outros Mercados

Os efeitos dos eventos mencionados anteriormente em outros mercados de negociação, como a bolsa de valores, tendem a impactar as cotações. Debandadas em direção a uma moeda mais segura, por exemplo, tendem a resultar em fortes altas ou baixas. Por isso, não há como pensar no trading em Forex como um setor isolado.

O que absorver de tudo isso?

É comum que o trading de Forex e com outros ativos financeiros tenda a levar a análise gráfica mais a sério, muitas das vezes sem sequer considerar fundamentar decisões de compra e venda em algo além disso.

Como vimos, é claro o impacto dos itens da análise fundamentalista nesse mercado. Portanto, é muito provável que seja melhor utilizar a junção dos dois métodos, no caso de quem deseja realmente se especializar na área. A análise fundamentalista não serve somente para o longo prazo, e pode ser a diferença entre boas e más decisões, mesmo em questão de minutos.