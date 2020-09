5 músicas para estudar o sertão nordestino

O sertão nordestino é representado em muitas músicas, que por sua vez, tornam-se referências para questões do ENEM e de vestibulares.

Tais músicas podem ser usadas como citações em questões dessas provas ou então para basear redações.

Pensando em ajudar na reflexão sobre o tema, selecionamos grandes composições que falam sobre assuntos importantes e que permanecem atuais. Que tal então conhecê-las?

Carcará – João do Vale e José Cândido

Carcará é uma ave de rapina típica do Nordeste que se beneficia da fragilidade dos outros para se alimentar.

Nessa canção, o compositor João do Vale consegue ensinar com poesia como se dá a subsistência desse pássaro, que vive tanto nos cerrados quanto nas caatingas.

A peleja do Diabo com o Dono do Céu – Zé Ramalho

O paraibano Zé Ramalho é um artista muito popular e conhece bem a biografia do povo nordestino.

retrata a desigualdade social que assola o sertão nordestino. Ou seja, tema que cai praticamente em todo vestibular.

Vida Nordestina – Djavan

O alagoano Djavan relata na música a vida sofrida do povo do sertão e a fé inabalável do sertanejo.

A música destaca também as festas típicas da região como uma válvula de escape para aparar as dores do dia a dia.

Leão do Norte – Lenine

O pernambucano Lenine, em parceria com o compositor Paulo César Pinheiro, traz nesta canção manifestações culturais presentes no coração do povo nordestino, especialmente pernambucano.

A letra destaca grandes nomes como por exemplo: Luiz Gonzaga, Mestre Vitalino, Ariano Suassuna, Frei Caneca, entre outros.

Asa Branca – Luiz Gonzaga

Não poderíamos finalizar o post sem falar do rei do baião, Luiz Gonzaga, sempre relembrado em provas de vestibulares ou ENEM.

A canção “Asa Branca” é uma das músicas mais exploradas nas provas, pois ela é um retrato das dificuldades encontradas no sertão nordestino, principalmente a seca.

Considerada por muitos como o hino da população nordestina. É um clássico da música brasileira.

E então, você já conhecia alguma dessas canções? Elas mostram muito da essência da vida e cultura do povo nordestino, sobretudo de quem vive no sertão.