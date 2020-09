5 temas de História mais cobrados no ENEM

O que será que cai na prova de História do ENEM? Afinal, há uma profusão de temas para estudar, da era antiga à contemporânea. Para te ajudar, selecionamos os cinco temas que marcam presença praticamente em todo Exame Nacional do Ensino Médio. Acompanhe!

1. História Contemporânea

A Idade Contemporânea, cujo início ocorreu com a Revolução Francesa, em 1789, consiste na era história vivida atualmente.

Estudar do Iluminismo ao Capitalismo se mostra essencial para ir bem em questões de História do ENEM. Perpasse pelas características políticas, culturais e sociais.

2. Brasil Colônia

A História do Brasil sempre cai no ENEM. Portanto, estudar todos os períodos já é uma regra para ir bem na prova. Contudo, dar uma atenção a mais ao período do Brasil Colônia pode ser uma ótima dica. Compreenda a chegada dos portugueses ao Brasil, no ano de 1500 à proclamação da independência, em 1822.

3. Brasil Império

Outro período que precisa ser estudado com profundidade em relação à História brasileira é o Brasil Império. Entenda a primeira Constituição, outorgada em 1824, enquanto ocorria a fase imperial.

Algo bem recorrente nas questões é que à época havia os três poderes políticos, assim como o Poder Moderador. Ou seja, estude as características políticas, além dos conflitos e as disputas, mudanças na sociedade, entre outros pontos importantes.

4. História Política

A política faz parte da história mundial e brasileira da era antiga à atual. Portanto, não dá para deixar as suas particularidades, transformações e influências na sociedade. Foque no estudo, por exemplo, dos regimes políticos, acontecimentos marcantes, principais líderes políticos, relações entre a política e a sócio-economia, etc.

5. Movimentos sociais

Os movimentos sociais fazem parte dos assuntos mais abordados no ENEM. Afinal, muitos deles provocaram verdadeiras revoluções políticas, econômicas, culturais, consequentemente, influenciando sociedades inteiras.

Bacana estudar a origem dos movimentos, a cronologia, as motivações, influências político-partidárias, os principais líderes, as oposições, os efeitos, assim como demais desdobramentos.

E então, esses temas de História estavam em seu cronograma de estudos para o ENEM? Não deixe de incluí-los!

