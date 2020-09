5G da Qualcomm atinge mais de 100 Mbps a mais de 5 km nos EUA

Nesta quinta-feira (17), as empresas Qualcomm, Ericsson e U.S. Cellular anunciaram que conseguiram, pela primeira vez, estabelecer uma conexão de dados 5G NR mmWave de alcance estendido nos EUA, em caráter comercial. O feito foi registrado em Janesville, no estado de Wisconsin.

Nova era para a internet em regiões pouco favorecidas

Em regiões metropolitanas, o 5G, dependendo da tecnologia usada, pode atingir velocidades acima de 1 Gbps. Mas isso depende de vários fatores, incluindo a distância que o dispositivo está da torre que fornece a rede.

Agora, Qualcomm e Ericsson, juntamente com a operadora americana U.S. Cellular, conseguiram atingir velocidades acima de 100 Mbps, mas em distâncias superiores a cinco quilômetros, o que causará um grande impacto na qualidade das conexões em todo tipo de região, seja urbana, suburbana ou rural.

Redes 5G NR mmWave de alto alcance atingem mais de 100 Mbps a mais de cinco km de distância.Fonte: Unsplash/Mika Baumeister/Reprodução

A nova tecnologia vai permitir conexões de barda larga de alta qualidade, e sem fio, em diversos locais onde o investimento em infraestrutura baseada cabos era inviável, mesmo em locais próximos aos grandes centros.

Nos subúrbios e áreas rurais, as redes sem fio de alto alcance vão propiciar novas possibilidades de uso da internet, seja para consumidores finais, clientes corporativos e até mesmo órgãos públicos, que poderão usufruir de uma conexão estável, robusta e de alto desempenho, aproveitando a cobertura 5G fornecida por antenas pré-instaladas.

Para os provedores de serviço, será uma oportunidade de expandir seu atendimento, fornecendo experiência 5G a novas localidades que, antes, careciam de uma conexão confiável. Com a instalação dos Acessos Fixos Sem Fio (FWA, na sigla em inglês), os provedores poderão oferecer conexões de alta qualidade para estabelecimentos como hospitais, escolas, universidades e instalações típicas de áreas rurais, de uma forma muito mais econômica e fácil do que se tivessem que implantar o cabeamento com fibra óptica.