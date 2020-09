6 dicas para revisão textual

A produção de textos envolve diversas etapas, desde a elaboração até a revisão textual. Muitos acreditam que após pôr o último ponto final, a escrita do texto se encerra. No entanto, é necessário ainda se dedicar à revisão do texto.

Confira, então, seis dicas fundamentais para revisar o seu texto!

1. Leia e releia

A primeira dica para revisar o seu texto é ler e reler quantas vezes for necessário, pois é a partir disso que você poderá identificar os possíveis problemas do texto. Desse modo, ao terminar o texto, leia-o com bastante atenção.

2. Tenha atenção à semântica, à sintaxe e à morfologia

Durante as releituras do texto, você deve manter o foco nos principais eixos: semântica, sintaxe e morfologia. É preciso corrigir os desvios dos três eixos pois tais erros podem interferir diretamente na qualidade do sentido e da estrutura do texto.

3. Confira a pontuação do texto

Nesse sentido, a pontuação correta do texto é essencial. Então, observe o mau uso da pontuação pois esta afeta a sintaxe textual. Para isso, confira as orações coordenadas e subordinadas e lembre-se que não se deve separar o sujeito do verbo, bem como o verbo dos seus complementos e objetos.

4. Corrija as possíveis marcas da oralidade

É comum ainda que acabemos inserindo no texto marcas de oralidade. No entanto, nem sempre tais marcas são adequadas em um texto escrito, especialmente se houver exigência de formalidade. Desse modo, ao reler o texto, observe a presença de gírias, marcas de regionalismos, abreviações e demais expressões da oralidade e as suprima do seu texto.

5. Confira os conectores

Além disso, os conectores discursivos são imprescindíveis para a progressão e para a coesão textual. Então, se certifique de que as suas orações e parágrafos estão bem conectados com os articuladores. Confira ainda se o uso das conjunções coordenativas e das conjunções subordinativas foi feito da forma correta.

6. Tenha um dicionário em mãos

Por fim, nossa última dica de revisão textual é que você tenha em mãos um dicionário, seja ele físico ou virtual. No dicionário você poderá tirar dúvida quanto à ortografia de algumas palavras, buscar sinônimos para evitar a repetição de vocábulos e garantir que está usando as palavras corretamente de acordo com o seu significado.

