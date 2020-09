6 jogadores testam positivo para COVID-19 antes de jogo pela Libertadores

Seis jogadores do Flamengo testaram positivo para COVID-19 no Equador, onde o time rubro-negro disputará jogo contra o Barcelona de Guayaquil, na próxima terça-feira, pela 4ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores.

As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal O Dia e pelo portal globoesporte.com. Posteriormente, o time carioca confirmou a situação em suas redes sociais (leia comunicado abaixo).

De acordo com os veículos, os contaminados são os laterais-direitos Isla e Matheuzinho, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o meia Diego e os atacantes Michael e Bruno Henrique.

Agora, o Fla aguarda a contraprova da testagem da Conmebol para saber se poderá escalar os jogadores contra o Barcelona, na terça-feira.

No momento, cada jogador que testou positivo está isolado em um quarto do hotel em que a delegação rubro-negra está hospedada.

Em contato com o globoesporte.com, a entidade que rege o futebol sul-americano informou que a partida não será adiada, argumentando que os clubes foram liberados a increverem até 50 jogadores na competição justamente prevendo situações como essas.

